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Máximo Kirchner habló en el banderazo por Cristina: "Ni siquiera son capaces de ir a ver cómo está"

El diputado nacional fue el único orador y pidió la libertad de la expresidenta. "Está muy claro quién debe conducir este proceso", sostuvo el líder de La Cámpora en el acto en Parque Lezama.

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Máximo Kirchner pidió por la libertad de CFK y apuntó contra Kicillof sin nombrarlo: Hay compañeros que piden unidad y no son capaces de ir a visitarla. (Foto: La Cámpora)

Máximo Kirchner pidió por la libertad de CFK y apuntó contra Kicillof sin nombrarlo: "Hay compañeros que piden unidad y no son capaces de ir a visitarla". (Foto: La Cámpora)

En un nuevo acto de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner fue el único orador del banderazo realizado este sábado en Parque Lezama y aprovechó su discurso para enviar un mensaje con fuerte contenido político hacia el interior del peronismo. "Está muy claro quién debe conducir este proceso", sostuvo el líder de La Cámpora.

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Ante cientos de militantes que reclamaron por la libertad de la expresidenta, el líder de La Cámpora defendió el rol de Cristina en la conducción del espacio. Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”, afirmó Máximo Kirchner desde el escenario montado en Parque Lezama, en una de las frases más resonantes de la jornada.

El diputado insistió en que Cristina Kirchner continúa siendo la principal referencia política del espacio y aseguró que existe una parte importante de la sociedad que quiere volver a verla competir electoralmente. “Hay millones de argentinos que quieren votar a Cristina y no pueden”, sostuvo frente a la militancia.

Máximo Kirchner cuestionó a dirigentes que reclaman unidad dentro del peronismo pero, según dijo, mantienen distancia con la exmandataria. “Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está”, lanzó.

Además, reveló que las visitas de dirigentes y militantes son especialmente valoradas por la ex presidenta. “Ustedes no saben la alegría que le da cuando la van a ver”, expresó.

Durante su discurso, Máximo Kirchner también apeló a un tono más personal para reivindicar la figura de su madre. “Nunca fue una madre que hizo una torta de cumpleaños, pero fue la que me enseñó la dignidad. A esa mujer es a la que quiero votar”, afirmó al recordar los años posteriores a la muerte de Néstor Kirchner y el rol que asumió Cristina al frente del Gobierno y de su familia.

El dirigente camporista remarcó que la ex presidenta había anticipado los efectos de las políticas económicas actuales y sostuvo que su liderazgo sigue siendo necesario dentro del movimiento.

Críticas a gobernadores y dirigentes peronistas

Máximo Kirchner también apuntó contra sectores del peronismo que, según su visión, acompañan iniciativas del oficialismo nacional o mantienen posiciones ambiguas frente a temas sensibles.

En ese contexto cuestionó al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, por haber facilitado el tratamiento de proyectos impulsados por el Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto de las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei. “No sostienen ni una unidad básica, no marchan ni organizan ninguna jornada solidaria”, criticó.

Unas 15 mil personas se acercaron a Parque Lezama para participar del banderazo.&nbsp;

Unas 15 mil personas se acercaron a Parque Lezama para participar del banderazo.

El reclamo por la libertad de Cristina y el futuro del peronismo

El acto tuvo como principal consigna el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner y reunió a militantes de distintas organizaciones políticas y sociales. Sobre el final de su intervención, Máximo Kirchner llamó a reorganizar al peronismo y sostuvo que el objetivo debe ser volver a construir una alternativa de gobierno.

Es necesario que en la Casa Rosada vuelva a haber alguien que no ponga sus intereses personales por encima de los de la gente”, afirmó. Y concluyó con un mensaje dirigido a la militancia: “Hay un pueblo que tiene sed de futuro y de trabajo”.

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