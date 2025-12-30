La Justicia restituyó la vigencia del protocolo antipiquetes tras la apelación del Gobierno

"El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse. Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras", defendió Monteoliva.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Seguridad que "ya presentamos la apelación y el juzgado concedió el recurso con 'ambos efectos'" y expresó que "es decir que la sentencia judicial queda suspendida que la Cámara resuelva la apelación". "Mientras tanto, el protocolo se puede seguir aplicando", aclararon.

El fallo de Cormick

El juez federal Martín Cormick dejó sin efecto ayer el protocolo que regula la actuación de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones sociales y cortes de calle, al considerar que el Poder Ejecutivo se “atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva para el Poder Legislativo”. El fallo hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y señaló que la medida presenta “vicios en su conformación legal”.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la administración pública no puede dictar normas que restrinjan derechos constitucionales básicos, como la libertad de reunión, de expresión y el derecho a peticionar a las autoridades, sin una ley previa del Poder Legislativo que habilite ese tipo de limitaciones.

adorni

“El protocolo ‘anti piquetes’ sigue vigente”, expresó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje público. Este martes, el funcionario había confirmado en su habitual conferencia de prensa que el Ejecutivo avanzaría con la apelación y había cuestionado la decisión de suspender la herramienta.

“La gran mayoría de los argentinos respalda esta valiosa medida que devolvió el orden en las calles y garantiza la tranquilidad de quienes quieren vivir en paz”, afirmó. Además, sostuvo que el protocolo cuenta con fundamentos jurídicos, técnicos y operativos, y recordó que ya fue avalado por la Justicia en otras instancias.

“Sin protocolo volvemos al caos, volvemos a las calles tomadas por más de 8.000 piquetes anuales como ocurría en la gestión anterior. Este Gobierno no va a dar un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden".