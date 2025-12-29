El Gobierno anticipó que apelará el fallo contra el protocolo antipiquetes: "No daremos ni un paso atrás"
La administración nacional cuestionó la decisión del juez federal Martín Cormick, que frenó la aplicación del Protocolo Antipiquetes. Patricia Bullrich y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticiparon que apelarán la resolución.
El Gobierno apelará el fallo de la Jusitica que suspende el protocolo. (Foto: redes sociales Bullrich)
La resolución fue dictada este lunes por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, quien declaró la nulidad de la medida impulsada por Bullrich durante su anterior gestión en el Poder Ejecutivo. El fallo respondió a una presentación colectiva realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionó la legalidad del protocolo.
En los fundamentos, el magistrado sostuvo que “ningún habitante de la Nación puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”, y remarcó además que es “inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”, al argumentar su decisión.
Se trata del segundo fallo judicial que el juez Cormick firma en pocos días después de disponer la semana pasada la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que, al igual que la Emergencia en Discapacidad, permanece suspendida pese a haber sido aprobada por el Congreso.
Qué respondió el Gobierno
La respuesta por parte del Gobierno no se hizo esperar. La exministra de Seguridad y senadora nacional, Patricia Bullrich, reivindicó que "el protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos" y apuntó directamente contra Cormick, a quien acusó de ser el "mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno".
"¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz", denunció Bullrich en su cuenta de la red social X.
Además, remarcó que gracias al protocolo Argentina "recuperó el orden" y destacó que la política del Ministerio de Seguridad "se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza". "El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás", adelantó.
La actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también se pronunció. "Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el protocolo antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", consideró y anticipó: "No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar".
"Este protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz", defendió.
La cuenta institucional de la cartera de Seguridad también cuestionó la medida judicial y argumentó que "la Justicia ya ha validado el Protocolo en reiteradas ocasiones, y la gran mayoría de los argentinos respalda esta herramienta porque sabe que sin protocolo vuelve el caos".
"Desde su implementación, el protocolo permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad", respaldó y sostuvo que la medida que regula las manifestaciones "no prohíbe, ordena". "Hay derecho a manifestar y peticionar pero es con orden y respeto a la libre circulación y el derecho a ejercer el comercio entre muchos otros", justificó.