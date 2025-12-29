El Gobierno anticipó que apelará el fallo contra el protocolo antipiquetes: "No daremos ni un paso atrás"

Qué respondió el Gobierno

La respuesta por parte del Gobierno no se hizo esperar. La exministra de Seguridad y senadora nacional, Patricia Bullrich, reivindicó que "el protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos" y apuntó directamente contra Cormick, a quien acusó de ser el "mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno".

"¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz", denunció Bullrich en su cuenta de la red social X.

ministerio de seguridad

Además, remarcó que gracias al protocolo Argentina "recuperó el orden" y destacó que la política del Ministerio de Seguridad "se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza". "El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás", adelantó.

La actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también se pronunció. "Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el protocolo antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", consideró y anticipó: "No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar".

"Este protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz", defendió.

La cuenta institucional de la cartera de Seguridad también cuestionó la medida judicial y argumentó que "la Justicia ya ha validado el Protocolo en reiteradas ocasiones, y la gran mayoría de los argentinos respalda esta herramienta porque sabe que sin protocolo vuelve el caos".

"Desde su implementación, el protocolo permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad", respaldó y sostuvo que la medida que regula las manifestaciones "no prohíbe, ordena". "Hay derecho a manifestar y peticionar pero es con orden y respeto a la libre circulación y el derecho a ejercer el comercio entre muchos otros", justificó.