Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

Descongelamiento salarial y decretos: el Gobierno cierra el año con un balance de gestión y una serie de anuncios

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará este martes una conferencia de prensa en la que repasará lo hecho en los últimos 12 meses y dará a conocer, entre otras medidas, el aumento de sueldos para funcionarios y cambios en Migraciones.

Descongelamiento salarial y decretos: el Gobierno cierra el año con un balance de gestión y una serie de anuncios

El Gobierno termina el año con un balance de los dos años de gestión de Javier Milei y un anticipo de medidas mirando hacia el 2026, con anuncios como el descongelamiento de sueldos de funcionarios -con excepción del Presidente- y una extensa reforma a la obra social de las Fuerzas Armadas y de seguridad y de Migraciones, entre otras medidas.

El Gobierno tiene listo el proyecto para reestructurar la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Lo anunciarían Adorni y Presti el martes en Casa Rosada. Foto: Archivo.

La conferencia de prensa del jefe de Gabinete, como anticipó a24.com, servirá para marcar un cierre a la primera etapa de reformas del Gobierno, y con el plan de acelerar las reformas en los dos últimos años de mandato de Milei, que contempla un nuevo ajuste en el Estado, privatizaciones y más desregulaciones.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, Adorni y Milei firmarán en las próximas horas una serie de decretos que incluirá un aumento de los sueldos de todos los funcionarios políticos del Gobierno (por abajo de la inflación anual), desde ministros, secretarios, subsecretarios y coordinadores.

En lo más alto del poder libertario, anticiparon que tras el reacomodamiento de piezas posterior al triunfo electoral de medio término en octubre, el Presidente decidió poner un freno a los cambios de gabinete que habían comenzado como un relanzamiento de su administración a partir de la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri.

Ahora, Adorni debe oficializar los nombres que integrarán el nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete, y los nuevos ministros de Defensa, Carlos Presti y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, deben terminar de completar las designaciones de funcionarios de sus segundas y terceras líneas, por lo que se espera una catarata de decretos y resoluciones en las que completen los nombres que ocuparán los nuevos cargos y los reemplazos de funcionarios que respondían a los ministros salientes.

El Presidente y Adorni también tienen a la firma un decreto que divide a la obra social de las Fuezas Armadas, IOSFA, en dos nuevos organismos que atenderán, por un lado, a los afiliados de las fuerzas militares, y por otro, a las que dependen del Ministerio de Seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA.

En la batería de medidas dispuestas para cerrar el 2025, Adorni y Milei firmarán otros decretos, como la reglamentación de la reforma de Migraciones y la designación de Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero y legislador bonaerense, como nuevo director de la Agencia Nacional de Migraciones.

Noticia en desarrollo

