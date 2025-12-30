Descongelamiento salarial y decretos: el Gobierno cierra el año con un balance de gestión y una serie de anuncios

En lo más alto del poder libertario, anticiparon que tras el reacomodamiento de piezas posterior al triunfo electoral de medio término en octubre, el Presidente decidió poner un freno a los cambios de gabinete que habían comenzado como un relanzamiento de su administración a partir de la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri.

Ahora, Adorni debe oficializar los nombres que integrarán el nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete, y los nuevos ministros de Defensa, Carlos Presti y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, deben terminar de completar las designaciones de funcionarios de sus segundas y terceras líneas, por lo que se espera una catarata de decretos y resoluciones en las que completen los nombres que ocuparán los nuevos cargos y los reemplazos de funcionarios que respondían a los ministros salientes.

El Presidente y Adorni también tienen a la firma un decreto que divide a la obra social de las Fuezas Armadas, IOSFA, en dos nuevos organismos que atenderán, por un lado, a los afiliados de las fuerzas militares, y por otro, a las que dependen del Ministerio de Seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA.

En la batería de medidas dispuestas para cerrar el 2025, Adorni y Milei firmarán otros decretos, como la reglamentación de la reforma de Migraciones y la designación de Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero y legislador bonaerense, como nuevo director de la Agencia Nacional de Migraciones.

Noticia en desarrollo