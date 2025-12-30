El Gobierno anunció la disolución de ANDIS y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud

Embed

Sin embargo, Adorni enumeró las irregularidades en torno a ANDIS, "toneladas" de capas burocráticas, "descontrol" administrativos y manejos "incompatibles" con una administración transparente. En ese marco, puso como ejemplo a personas que continuaron cobrando la pensión por discapacidad de su familiar fallecido, entre otras irregularidades.

"Las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", adelantó Adorni, en referencia a la futura administración por parte de la cartera que preside Mario Lugones.

El jefe de ministros también remarcó que se eliminarán 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.

"Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni nada por el estilo", afirmó. Y reiteró que la decisión no implicará "que se corte absolutamente ninguna prestación".

Causa ANDIS: la Cámara Federal pidió investigar la veracidad de los audios atribuidos a Spagnuolo

El 4 de diciembre, la Cámara Federal de Comodoro Py ordenó que el juez Sebastián Casanello profundice la investigación sobre el origen y la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, material que dio impulso a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La decisión fue adoptada por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, con la disidencia de Eduardo Farah, al revocar la resolución del Juzgado Federal Nº 11 que había rechazado los planteos de nulidad presentados por las defensas de los hermanos Kovalivker y del propio Spagnuolo.

El tribunal remarcó que el expediente comenzó con una denuncia basada en trascendidos periodísticos, pero aún no existe certeza sobre cómo se obtuvieron las grabaciones ni sobre su integridad. Los camaristas señalaron que tampoco está determinado si los audios pudieron haber sido manipulados, editados o incluso generados de manera parcial o total mediante inteligencia artificial.

En ese contexto, la Cámara aceptó el planteo de la defensa de Spagnuolo, que había advertido que las grabaciones constituían una "prueba violatoria de los derechos y garantías constitucionales" porque podrían haber sido obtenidas de manera subrepticia, y pudiendo haber sido "falsos, adulterado u obtenidos sin consentimiento del interlocutor".