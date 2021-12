La Navidad de los políticos: mucha formalidad y poca distención en redes sociales

Embed El pueblo bonaerense pasó momentos muy difíciles, pero después de mucho esfuerzo llegó el momento de recuperarse y salir adelante. Lo logramos entre todos, con solidaridad, compromiso y dedicación.



Es tiempo de que todos y todas vivan mejor.



¡Felices fiestas! pic.twitter.com/Rxb2T1n25U — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 24, 2021

En tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, manifestó: "En esta Nochebuena deseo que en nuestros corazones brote una nueva esperanza, que nos permita fortalecer proyectos y anhelos, y que vivamos estas Fiestas en armonía junto a nuestros seres queridos. Elevo mis plegarias por una Argentina unida y en paz ¡Feliz Navidad!".

Con la mirada puesta en el aumento en la cantidad de contagios de coronavirus, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, publicó: "Compartir un momento con seres queridos es una fiesta. Cuidarnos y cuidarlos, el mejor regalo. Usá barbijo, lavate las manos, ventilá los ambientes. Si podés, reunite al aire libre. Las vacunas nos permitieron poder estar reunidos hoy. Confiá, vacunate. ¡Feliz Navidad!".

Compartir un momento con seres queridos es una fiesta. Cuidarnos y cuidarlos, el mejor regalo.



Usá barbijo, lavate las manos, ventilá los ambientes. Si podés, reunite al aire libre.



Las vacunas nos permitieron poder estar reunidos hoy. Confiá, vacunate.



¡Feliz Navidad! — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) December 24, 2021

Navidad: los saludos de la oposición

El ex presidente Mauricio Macri posteó una foto con su esposa, Juliana Awada; su hija Antonia; y su hijastra, Valentina Barbier, con el simple mensaje: "¡Feliz Nochebuena!".

Una publicación compartida por Mauricio Macri (@mauriciomacri)

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal estuvo en la tarde del viernes en la cooperativa La Juanita junto a su fundador y ex legislador nacional, Héctor "Toty" Flores, preparando pan dulce para vender y por la noche posteó la receta que cocinó para la cena familiar: "Esta Nochebuena comimos un plato catalán, `Fricando´, en honor a mi abuelo que ya no está. Hoy brindo por él y por todos los que no están o están lejos de casa. Les deseo una gran Navidad y que nos encuentre llenos de paz y amor".

Una publicación compartida por María Eugenia Vidal (@mariuvidal)

En tanto, su compañero de interbloque Facundo Manes afirmó: "Prevalecimos como especie por nuestra capacidad de vincularnos. Hoy es un gran día para recordar eso: somos seres sociales. ¡Feliz Nochebuena para todos!".

Una publicación compartida por Facundo Manes (@manesfacundo)

Por su parte, su par en la Cámara baja y referente libertario Javier Milei dejó su mensaje navideño con una publicación en contra del aborto, en la que citó al escritor evangelista Randy Alcorn: "Algo no humano no se convierte en humano por crecer de tamaño o hacerse mayor de edad. Se es humano desde el principio".

Una publicación compartida por Javier Milei (@javiermilei)

"¡Feliz Nochebuena y feliz Navidad! Deseo que este día nos encuentre rodeados de mucho cariño. En especial, quiero saludar a las y los argentinos que están haciendo un enorme esfuerzo para salir adelante en este difícil contexto que nos toca atravesar. Un abrazo grande", señaló por su parte el diputado nacional Florencio Randazzo.