En la víspera de Navidad, Alberto Fernández envió un mensaje a la oposición: "Hagamos del 2022 el año de los acuerdos"

En primer lugar, el mandatario habló de la situación sanitaria. "Cuidemos y respetemos las medidas sanitarias. No nos relajemos, no bajemos los brazos. Esta pandemia no ha acabado. Hay que seguir vacunándonos y cuidándonos".

En relación con la economía, sostuvo: "Este fue el año del inicio de la recuperación económica. Hay más actividad, más exportaciones, más trabajo y consumo. Estamos cerrando con un crecimiento por encima del 10%, más del que tuvimos con Néstor tras la crisis del 2001".

En tanto, agregó: "Todavía queda mucho camino por recorrer para que esta recuperación llegue a toda la Argentina. Vamos bien, vamos a estar mejor. El 2022 nos tiene que encontrar más unidos y fuertes. A todos y todas empujando para el mismo lado!.

"La Argentina se merece que, desde la política y la sociedad, centremos todos nuestros esfuerzos en la recuperación económica para que salgan de la pobreza quienes hoy han caído en ella y para que todos y todas encuentren un empleo que les devuelva el derecho que tiene todo el que trabaja", cerró.

¿Cómo celebra Navidad Alberto Fernández?

Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola Yáñez, llegó esta tarde a la ciudad de Mar del Plata, desde donde se trasladó en helicóptero hacia la residencia oficial de Chapadmalal, para celebrar la Nochebuena y Navidad. Pasadas las 16, Fernández arribó en un vuelo al aeropuerto internacional Astor Piazzolla de la ciudad de Mar del Plata, desde donde se trasladó hacia la residencia presidencial, situada a 25 kilómetros al sur de la ciudad balnearia.

Por orden del presidente en la Casa Rosada es "no hay vacaciones para nadie" ante la urgencia de seguir negociando para intentar llegar a un acuerdo por la reestructuración de la deuda con el FMI.

Tras pasar el fin de semana de Navidad junto a la primera dama en el complejo presidencial de Chapadmalal, que suelen utilizar los presidentes desde Juan Domingo Perón en adelante, Alberto Fernández tiene previsto retomar a la Ciudad de Buenos Aires el lunes, para firmar en la Casa Rosada junto a los gobernadores el nuevo Consenso Fiscal que establecerá los parámetros de la coparticipación y un alineamiento de los sistemas impositivos nacional y de cada provincia, de cara al Presupuesto del próximo año 2022.

En ese marco, la semana próxima emitirá un decreto para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso entre los meses enero y febrero, ante el que enviará cuando esté listo el acuerdo con el Fondo y el proyecto económico plurianual que había anunciado para la primera semana de diciembre, pero que se retrasó por la demora de las negociaciones con el organismo internacional.