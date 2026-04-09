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La fuerte definición de Ricardo Biasotti sobre Andrea del Boca por su hija Anna: "Fue un..."

Ricardo Biasotti se refirió al conflicto de años con su ex Andrea del Boca por su hija Anna Chiara y la grave denuncia que pesó en su contra y de la cual fue sobreseído.

9 abr 2026, 11:45
La fuerte definición de Ricardo Biasotti sobre Andrea del Boca por su hija Anna: Fue un...
La fuerte definición de Ricardo Biasotti sobre Andrea del Boca por su hija Anna: Fue un...

La fuerte definición de Ricardo Biasotti sobre Andrea del Boca por su hija Anna: "Fue un..."

Tras exponer su testimonio en el Senado en una jornada contra las falsas denuncias, Ricardo Biasotti se refirió al conflicto que mantiene hace años con su ex Andrea del Boca y su hija Anna Chiara. Su hija lo había denunciado por abuso sexual agravado y años más tarde, en el 2023, la Justicia dictaminó su sobresimiento.

En este contexto, tras exponer su caso en el Senado, Biasotti habló en La mañana con Moria (El Trece) y apuntó contra la actriz por esa denuncia que pesó tanto tiempo contra él: “La facilidad que tenía ella para interpretar un personaje de ficción. Imaginate con una nena chiquita que está creciendo y tiene un cerebrito que absorse absolutamente todo. Es muy permeable y que no tiene el padre del otro, lo tuvo hasta los 9 años”, indicó.

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Luego, Ricardo dio detalles sobre la buena relación que mantuvo con su hija y qué le contaba ella por ese entonces: "Yo hablaba con Anna y le preguntaba si hablaban mal de papá en la casa. Y ella me decía: papá mucho no te quieren en mi casa. Pobrecita. Mientras yo estuve presente en su vida ella podía contrarrestar eso con la realidad, estaba conmigo y se daba cuenta que era una persona normal y teníamos una familia normal".

Sobre el video donde su hija lo acusó directamente, Biasotti analizó al respecto: "Anna definitivamente debe haber heredado talentos de su mamá y lo vimos en esos videos. A mi me dio mucha tristeza porque me daba cuenta a donde había llegado".

En ese sentido, el ex de la actriz remarcó del buen vínculo que tenía su hija con quien era su pareja de aquel entonces: "Esa mujer hoy somos muy amigos y vive en Estados Unidos ahora. Ana la quería muchísimo y tenían una relación muy linda. Tengo cartas y dibujos de Anna hacia ella demostrándole su cariño".

"Por eso te digo que hay mucho de fábula acá, ficción, mucho de mentira y lo que más me entristece es que mi hija acá fue un instrumento, esto es lo más morboso de toda la historia. Fue un objeto manipulado", cerró contundente apuntando directamente a la actriz y la influencia que tendría en aquel entonces sobre su hija.

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La palabra Ricardo Biasotti tras su fuerte exposición en el Senado en la jornada contra las falsas denunciass

Ricardo Biasotti habló con el programa A la Tarde (América Tv) luego de ser orador en el Senado en una jornada contra las falsas denuncias.

"Andrea (del Boca) es la madre de mi hija, la respeto, pero no es parte de mi vida. Pasaron muchas cosas y yo dejé todo esso atrás. Yo pienso en Anna pero a Andrea la respeto, es la madre de mi hija", precisó.

En ese sentido, explicó que solo inició acciones legales contra ella, Telefe, Susana Giménez y el abogado de la actriz, Juan Pablo Fioribello: "Eso es lo único pendiente", señaló.

Consultado por Santiago Riva Roy si pensó en tomar una drástica decisión en algún momento ante la grave denuncia en su contra de la que fue sobreseído, Ricardo Biasotti aclaró: "No pensé en esos términos para nada. Yo viví el tema muy de cerca a nivel familiar y sé el daño que se le causa a la gente que queda y nunca le haría eso ni a mi familia ni a mis amigos".

"Siempre tuve la actitud de enfrentar y luchar las cosas. Ahí dejé salud y muchos años de alegrías se evaporaron y casi todo mi dinero", explicó.

Y cerró deseando poder charlar con su hija Anna Chiara tras tanto años: "Ojalá se puede empezar aunque sea con un pequeño café de por medio y una charla y no veo por qué no. Nadie nos impide que lo hagamos, ni a ella ni a mí y no se pierde nada, hay mucho para ganar, ojalá ella se anime en algún momento".

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