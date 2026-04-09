Aitana vuelve a Buenos Aires: cuándo será su show

El concierto llega tras el lanzamiento de CUARTO AZUL, un álbum que debutó en el #1 en España y que acumuló millones de reproducciones en sus primeras horas, posicionándose como uno de los discos más relevantes del pop en español actual. Este nuevo capítulo artístico muestra una evolución clara en su sonido y en su narrativa, con una propuesta más madura, sofisticada y personal.

Con una carrera que no dejó de crecer desde sus inicios, Aitana se consolidó como una de las voces más influyentes del pop en español. Sus giras anteriores reunieron a cientos de miles de personas en Europa y Latinoamérica, incluyendo múltiples shows agotados en la región , y hoy atraviesa un momento consagratorio que la proyecta definitivamente hacia el circuito global.

“Cuarto Azul World Tour” representa la expansión de ese universo: una propuesta artística diseñada para trascender lo musical y convertirse en una experiencia sensorial, donde conviven distintas facetas de la artista y se potencia su conexión con el público .

Buenos Aires será parte de este recorrido internacional, reafirmando el vínculo de Aitana con el público argentino, que la acompañó desde sus primeras visitas en la región y la convirtió en una de las artistas internacionales más convocantes del pop actual.