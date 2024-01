La oposición rechaza los cambios a la Ley Ómnibus y se complica el tratamiento para esta semana

Todo esto se habló en una reunión por zoom que mantuvieron este domingo los gobernadores de Juntos por el Cambio con los principales referentes legislativos. Se ratificó que no se votará nada que afecte a las provincias y se criticó la demora por parte del Gobierno en mandar el texto definitivo.

"Los gobernadores ven que Milei se asegura su paquete fiscal con retenciones no coparticipables, pero no cumple en incluir medidas que reparen la pérdida de ingresos que tuvieron las provincias por la eliminación del impuesto a las ganancias", explicó uno de los presentes en la reunión. "Pero por más que queramos colaborar si no hacen su parte es muy difícil", se quejó.

Los gobernadores se van a juntar este martes para plantear alternativas. Difícilmente antes de mañana pueda haber un dictamen de mayoría unificado. Aunque por estas horas se evalúa hacer un dictamen de mayoría con disidencias. Esto le permitiría a la oposición plantear sus discrepancias y seguir negociando hasta llegar al recinto, pero sin dilatar más los tiempos.

Las reacciones al proyecto

ucr.jpg

Una vez conocido el nuevo proyecto, una de las que expresó públicamente sus diferencias fue Karina Banfi, vicepresidenta del bloque UCR. Respecto a los cambios en las jubilaciones planteó: "El problema que tenemos es un tema de empalme, donde decimos que tiene que ser para atrás. Esto tiene que estar ajustado retroactivamente para que los jubilados no pierdan. Hay un concepto claro: los jubilados no pueden hacer el ajuste. Lo van a tener que hacer aquellos que más pueden, aquellos que pertenecemos a la política y principalmente, esto lo deberá tener muy claro el Presidente: los jubilados no pueden hacer el ajuste”.

Por otro lado, también expresó diferencias en torno a las retenciones: "Vamos a tener que volver a revisar el tema de las retenciones sobre las economías industriales y el listado de lo que refieren ellos como aquellas economías regionales que efectivamente están exentas y que creemos que hay algunas como la pesca o como la malta que deberían quedar exentas también”.

Nota en desarrollo