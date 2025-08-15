"La orden vino...": Furfaro, dueño de HBL Pharma, dio su versión sobre el escándalo del fentanilo

Sin embargo, ante la repregunta, no quiso dar un nombre como el responsable de dar esa "orden de clausurar el laboratorio".

Personajes controvertidos, admirados por Furfaro

En varios pasajes de la entrevista, Furfaro dejo elogios para varios personajes que ya tienen problemas serios con la justicia. Por ejemplo, defendió su relación con dos acusados de narcos, Esteban Alvarado y Mario Segovia. Habló de "causas armadas en contra de ellos" y los defiende. "Anotá, vos que sos de acá. El hijo de Rodríguez saca a los narcos que el padre mete presos. Al del helicóptero lo denunció Rodríguez y el hijo los saca, y estos hijos de puta son socios. Se tienen que enterar los narcos. Alvarado, Segovia, que los denunciaron estos hijos de puta en Parque Leloir“, gritó en su momento en la puerta del los tribunales de Morón.

No menos polémicas fueron sus elogios al expresidente del Paraguay, Horacio Cartes. Su nombre siempre estuvo vinculado al comercio ilegal a los Estados Unidos ( contrabando, narcotráfico) y la DEA puso precio a su captura, si llega a poner un pie en ese país, por lo que está confinado al Paraguay.

Furfaro: "A Cristina la admiro"

Cuando dijo que a Cartes lo vio pocas veces, de inmediato lo llevó el caso para su relación con la expresidente Crisitina Fernández de Kirchner, condenada por defraudación al Estado. Cuando le preguntaron sobre esa situación - su vínculo con la todavía presidenta del Partido Justicialista - dijo: “A Cartes lo vi 10 minutos y lo saludé porque lo admiro. Como me decís que si admiro a Cristina, a Cristina, obvio que la admiro. ¿Cómo no la voy a admirar a Cristina si dicen que no es abogada?

-"¿Por qué la fue a ver?", le preguntaron y agregó: "¿A quién? ¿A Cristina? La fui a ver para decirle que la verdad la admiraba, no la conocía, pero que estaba dolido porque dijo que los diabéticos eran una enfermedad de los ricos y tengo dos hijos diabéticos, por eso me metí en este puto rubro".

Dijo que el encuentro se gestó por medio del kirchnerista con el que ahora está muy enemistado y también pide que se lo investigue por las posibles adulteraciones que mira la justicia: Andrés Quinteros.

Furfaro: "Yo la puse toda acá, pero luego me la llevé al Paraguay"

En otro momento de la entrevista hablo de una suerte de sacrificio mal pagado por haber apostado por un nuevo tiempo para el país.

“Yo traje un laboratorio mejor de la Argentina. La puse toda por este país. Toda, toda, toda por este país. [Marcelo] Figueiras me copió la planta, le paso el proveedor porque se iba a asociar, se queda con la vacuna (Sputnik V), se queda con la planta y a mí no me la dejan sacar y tenía la planta en la zona franca y me salía una fortuna y no la podía sacar".

Según Furfaro, ese fue un punto de quiebre y por eso, ahora ocurre el caso del fentanilo: "Entonces me dice el dueño de la zona franca, ‘¿Por qué no te la llevas? Llévatela a Paraguay’. Y me la llevé a Paraguay. Y Paraguay, la verdad me duele en el alma, pero al lado de Argentina...”

En realidad, los verdaderos perjudicados son los 96 muertos hasta el momento y sus familiares y seres queridos.