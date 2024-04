La pareja de la denunciante de José Alperovich reveló lo que le dijo: "José me violó"

Durante su testimonio, relató que en 2019 comenzaron a llegarle rumores, posteriores a los presuntos abusos, por lo que decidió escribirle a la joven. Pese a que ellos ya no estaban juntos, se reunieron a tomar un café y ella le reveló lo que había sucedido: “José me violó”, le dijo la sobrina de Alperovich a su expareja. Y añadió: “Me dejó helado, ella estaba incluso muy mal”.