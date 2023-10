A su turno, el candidato de La Libertad Avanza le respondió a Massa: "Lo que dice causa gracia. Me habla de YPF, hoy vale 11 veces menos que cuando se privatizó. ¿Por qué no me cuenta del desastre que está haciendo con el plan platita?".

En su derecho a réplica, Massa expresó: "Poner la bandera de otro país en Malvinas o el Banco Central es renunciar a la soberanía para el desarrollo de las empresas. El futuro de las pymes está destruido con Milei".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FA24COM%2Fstatus%2F1708639023625916513%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false La polémica respuesta de Javier Milei a Sergio Massa: “¿Por qué no me cuenta el desastre fiscal que está haciendo con el plan platita?"#ELPAÍSELIGE



Seguilo en vivo en #A24: https://t.co/eXF3O1kWs7 pic.twitter.com/CH0GR8ESKl — A24.com (@A24COM) October 2, 2023

¿Cómo es el debate?

Santiago del Estero será la sede del primer debate presidencial de 2023, a tres semanas de la elección general. Es la segunda vez en la historia argentina que van a tener debate entre todos los candidatos, y en una semana se repetirá la cita, en Capital Federal.

Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman serán los participantes que debatirán sus propuestas.

Debate presidencial 2023: qué temas se van a debatir

En este primer encuentro son:

Economía

Educación

Derechos humanos y convivencia democrática

Son temas amplios como para que cada candidato tenga margen para decir lo que más le convenga.

¿Cómo va a ser el formato?

Es un formato inédito en el mundo. Cada candidato tiene 2 minutos para hablar del tema y si alguno quiere responderle va a poder apretar el BOTÓN ROJO (casi como en Talento Argentino).

Cuando termine de exponer el que está hablando, todos los que apretaron el botón (en orden) van a tener 45 segundos para responderle. No hay contrarréplica.

Al final va a haber un bloque de preguntas y respuestas en que cada uno puede hacerle una única pregunta en 15 segundos a cada uno de sus rivales.

1 minuto de presentación por candidato

Después aparecen los tres temas: en cada uno de los temas la dinámica se repite. Pongamos como ejemplo Economía.

El primer candidato en hablar (por sorteo) va a ser Javier Milei.

Va a tener 2 minutos para exponer (toda) su propuesta económica.

Si mientras está hablando alguno de los otros quiere responderle, puede apretar el… BOTÓN ROJO (casi como en Talento Argentino).

Cuando termine de hablar Milei, todos los que apretaron el botón (en orden) van a tener 45 segundos para responderle.

Cuando termina la etapa de respuestas, se pasa al siguiente orador (en este caso, Massa), que va a tener sus 2 minutos.

Y así sucesivamente. Cuando todos terminan de exponer sobre Economía, se pasa a Educación y después a Derechos humanos.

En total, cada candidato va a tener 5 chances de apretar el botón rojo en todo el debate (incluyendo los tres temas).

Al final va a haber un último bloque de preguntas y respuestas entre los candidatos. Cada uno le va a poder preguntar a sus rivales sobre alguno de los temas del debate en esta modalidad:

15 segundos para preguntar

45 segundos para responder

No hay repregunta ni réplica.

Luego, cada candidato tiene 1 minuto para cerrar el debate.