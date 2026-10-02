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Javier Milei
París
Viaje presidencial

Milei recibió un premio en París y proyectó un crecimiento de hasta 8% per cápita si logra la reelección en 2027

El Presidente resumió su gestión y destacó no sólo a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, sino a todo su equipo para hacer "el mejor gobierno de la historia". Prometió que, de ganar las elecciones, el riesgo país se desplomará.

Javier Milei recibió un premio como el economista más influyente en París. (Foto: captura de TV)

Javier Milei recibió un premio como "el economista más influyente" en París. (Foto: captura de TV)

"Cuando terminen todas estas convulsiones internacionales, el riesgo país volverá a bajar y nuestra idea es que estará por debajo de los 100 puntos básicos en caso de conseguir la reelección", dijo el presidente Javier Milei en Francia. Lo hizo en su discurso de agradecimiento por recibir el premio al "economista más influyente".

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Luego de resumir lo que hizo de recortes de gastos para lograr en sólo un mes el equilibrio fiscal (habló de la motosierra y definió al ministro Luis Caputo como el "arquitecto del milagro"), aseguró que se va a desplomar el riesgo país y vamos a acelerar nuestra tasa de crecimiento seguramente a niveles del 7 u 8% per cápita. A partir de fines de 2027 si consigue la reelección.

Luego definió los "motores del crecimiento" del modelo que persigue. "Uno podría decir que eso básicamente tres bloques: hay una cuestión vinculada al respeto a la propiedad privada, el rol fundamental que tiene la propiedad privada y luego el aporte para que así se dinamice la inversión", definió.

Milei explicó que sus cambios lograron recuperar el equilibrio fiscal, lo que llevó a recomponer el ahorro, la base para fomentar la inversión y eso potencia a la propiedad privada y el respeto a la libertad.

Milei: un crecimiento del 20% en cuatro años

Javier Milei señaló que este plan económico llevará a aumentar la formalidad (defendió la reforma laboral) y abrir la economía. Dio como dato que el país debe triplicar su nivel de apertura. “Tenemos un mercado muy chico de 45 millones de personas y apuntamos al mercado mundial de 8.000 millones de personas”, expresó.

Sin embargo, destacó campos muy propicio como la energía. “También queremos apostar a la Inteligencia Artificial como motor de crecimiento”, declaró, y preguntó: “¿Eso funciona? Sí", se contestó a sí mismo.

Definió entonces que a lo largo de su gobierno, el PBI creció un 6,5% en el primer año (solo con los números de esta gestión, sin el agragado de la herencia); en el segundo, un 4% y para el final del cuarto año "habremos crecido entre un 18 al 20% del PBI".

Antes de finalizar insistió en que "bajamos la pobreza de más del 50% al 30-32%" y por eso dijo, "tengo que agradecer a mis maestros que me enseñaron a especializarme en el crecimiento y disminuir la pobreza".

Terminó agradeciendo a la familia y dijo: "Son los que soportan los efectos colaterales de que uno haya tomado el coraje de haber decidido cambiar la historia decadente de un país para convertirlo en grande nuevamente".

En pocas palabras

  • Milei en París: El presidente recibió un premio y prometió un crecimiento económico del 8% per cápita si logra la reelección en 2027.
  • Gestión económica: Destacó los recortes de gastos para lograr el equilibrio fiscal y elogió a su equipo, especialmente a Luis Caputo, como el "arquitecto del milagro".
  • Proyección a futuro: Aseguró que si es reelecto, el riesgo país se desplomará por debajo de los 100 puntos básicos, impulsando la inversión y el crecimiento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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