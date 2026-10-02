Milei recibió un premio en París y proyectó un crecimiento de hasta 8% per cápita si logra la reelección en 2027

Milei: un crecimiento del 20% en cuatro años

Javier Milei señaló que este plan económico llevará a aumentar la formalidad (defendió la reforma laboral) y abrir la economía. Dio como dato que el país debe triplicar su nivel de apertura. “Tenemos un mercado muy chico de 45 millones de personas y apuntamos al mercado mundial de 8.000 millones de personas”, expresó.

Sin embargo, destacó campos muy propicio como la energía. “También queremos apostar a la Inteligencia Artificial como motor de crecimiento”, declaró, y preguntó: “¿Eso funciona? Sí", se contestó a sí mismo.

Definió entonces que a lo largo de su gobierno, el PBI creció un 6,5% en el primer año (solo con los números de esta gestión, sin el agragado de la herencia); en el segundo, un 4% y para el final del cuarto año "habremos crecido entre un 18 al 20% del PBI".

Antes de finalizar insistió en que "bajamos la pobreza de más del 50% al 30-32%" y por eso dijo, "tengo que agradecer a mis maestros que me enseñaron a especializarme en el crecimiento y disminuir la pobreza".

Terminó agradeciendo a la familia y dijo: "Son los que soportan los efectos colaterales de que uno haya tomado el coraje de haber decidido cambiar la historia decadente de un país para convertirlo en grande nuevamente".