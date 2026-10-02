Milei regresa al país tras concluir con la Argentina Week en París con anuncios por más de U$S 27.000 millones

En paralelo, mantuvo reuniones con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann; el presidente y CEO de LVMH, Bernard Arnault; y el presidente y CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

Los anuncios de inversión

Entre los proyectos presentados durante la Argentina Week, el Gobierno destacó una cartera de iniciativas por miles de millones de dólares.

Según la información oficial, TotalEnergies presentó proyectos por cerca de US$ 10.000 millones; Glencore anunció una inversión estimada en US$ 4.000 millones para Agua Rica; Eramet prevé un desembolso adicional potencial de alrededor de US$ 350 millones para ampliar Centenario-Ratones; y Pan American Energy junto con la empresa francesa SNF impulsan un proyecto por US$ 1.200 millones.

Además, Huttopia anunció su desembarco en la Argentina con una inversión de entre 3 y 5 millones de euros.

La Casa Rosada también informó que LVMH comunicó un acuerdo para adquirir Vicuña, en Catamarca, y ampliar sus bodegas en Mendoza, mientras que Hitachi Group confirmó la instalación de un hub regional en el país.

Por otra parte, el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, impulsado por Pluspetrol y GyP para el desarrollo de recursos no convencionales en Vaca Muerta, con una inversión prevista de US$ 12.240 millones.

El Gobierno y Glencore anunciaron una inversión de US$4.000 millones en Argentina. (Foto: Presidencia)

Reunión con gobernadores y agenda económica

Durante su estadía en París, Milei se reunió con los 13 gobernadores que participaron de las actividades. Según Presidencia, el encuentro estuvo centrado en la situación económica, las principales variables e indicadores y las oportunidades vinculadas con la energía, la minería y la agroindustria.

El Gobierno sostuvo que la conversación se desarrolló en un marco de "buena predisposición y un clima de colaboración", en relación con las reformas y proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

La delegación también realizó actividades vinculadas al comercio exterior y la promoción de exportaciones. Entre ellas, una visita al mercado mayorista Rungis Marché International para conocer los circuitos de distribución de productos argentinos en Europa y una ronda de negocios del sector pesquero que reunió a empresas argentinas con representantes de la industria alimentaria francesa.

Ciudadanía por inversión y reconocimiento internacional

En el marco de la Argentina Week, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentaron el Programa de Ciudadanía por Inversión de la Argentina, destinado a extranjeros que acrediten inversiones consideradas relevantes. El Gobierno prevé que el mecanismo entre en funcionamiento durante el cuarto trimestre de 2026.

Como cierre de su agenda en Francia, Milei participó de una gala realizada en el primer nivel de la Torre Eiffel, donde agradeció la presencia de empresarios, funcionarios e invitados.

Antes de emprender su regreso a la Argentina, el presidente recibió una distinción del Foro Económico de París, que lo reconoció como "economista más influyente".

Milei participó de una gala realizada en el primer nivel de la Torre Eiffel, donde agradeció la presencia de empresarios, funcionarios e invitados. (Foto: Presidencia)

Concluidas las actividades en la capital francesa, el mandatario inició el viaje de regreso al país junto a la delegación oficial integrada por ministros, gobernadores, empresarios y representantes de distintos sectores productivos.

La comitiva partió de París este viernes a las 18 y tiene previsto arribar al país este sábado a las 10 en la Aeroestación Militar de Aeroparque.