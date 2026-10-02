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Javier Milei
París
Gira presidencial por Francia

Milei regresa al país tras concluir con la Argentina Week en París con anuncios por más de U$S 27.000 millones

Durante la visita de Milei a Francia, el mandatario mantuvo reuniones con Macron, empresarios, inversores y gobernadores, y recibió una distinción del Foro Económico de París antes de emprender su regreso a la Argentina.

El presidente finalizó su agenda en Francia tras participar de la Argentina Week

El presidente finalizó su agenda en Francia tras participar de la Argentina Week, donde el Gobierno destacó compromisos de inversión por más de US$27.000 millones. (Foto: Presidencia)

El presidente Javier Milei concluyó este viernes su agenda oficial en Francia tras encabezar el cierre de la Argentina Week en París, una serie de actividades orientadas a promover inversiones y fortalecer vínculos comerciales con empresas europeas. Según informó el Gobierno, durante el encuentro se anunciaron proyectos e iniciativas que superan los US$ 27.000 millones y abarcan sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología, agroindustria, salud y biotecnología.

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La visita incluyó una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, además de encuentros con empresarios, inversores y gobernadores argentinos que participaron de la misión oficial.

Desde la Casa Rosada señalaron que la Argentina Week permitió "presentar el potencial del país ante inversores y empresas europeas, fortalecer vínculos comerciales y promover nuevos proyectos" en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico.

La visita incluyó una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. (Foto: Presidencia)

La visita incluyó una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. (Foto: Presidencia)

Exposición ante inversores y reuniones con empresarios

La actividad central se desarrolló en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE), donde Milei abrió una jornada ante más de 600 inversores, empresarios y dirigentes políticos.

En paralelo, mantuvo reuniones con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann; el presidente y CEO de LVMH, Bernard Arnault; y el presidente y CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

Los anuncios de inversión

Entre los proyectos presentados durante la Argentina Week, el Gobierno destacó una cartera de iniciativas por miles de millones de dólares.

Según la información oficial, TotalEnergies presentó proyectos por cerca de US$ 10.000 millones; Glencore anunció una inversión estimada en US$ 4.000 millones para Agua Rica; Eramet prevé un desembolso adicional potencial de alrededor de US$ 350 millones para ampliar Centenario-Ratones; y Pan American Energy junto con la empresa francesa SNF impulsan un proyecto por US$ 1.200 millones.

Además, Huttopia anunció su desembarco en la Argentina con una inversión de entre 3 y 5 millones de euros.

La Casa Rosada también informó que LVMH comunicó un acuerdo para adquirir Vicuña, en Catamarca, y ampliar sus bodegas en Mendoza, mientras que Hitachi Group confirmó la instalación de un hub regional en el país.

Por otra parte, el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, impulsado por Pluspetrol y GyP para el desarrollo de recursos no convencionales en Vaca Muerta, con una inversión prevista de US$ 12.240 millones.

El Gobierno y Glencore anunciaron una inversión de US$4.000 millones en Argentina. (Foto: Presidencia)

El Gobierno y Glencore anunciaron una inversión de US$4.000 millones en Argentina. (Foto: Presidencia)

Reunión con gobernadores y agenda económica

Durante su estadía en París, Milei se reunió con los 13 gobernadores que participaron de las actividades. Según Presidencia, el encuentro estuvo centrado en la situación económica, las principales variables e indicadores y las oportunidades vinculadas con la energía, la minería y la agroindustria.

El Gobierno sostuvo que la conversación se desarrolló en un marco de "buena predisposición y un clima de colaboración", en relación con las reformas y proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

La delegación también realizó actividades vinculadas al comercio exterior y la promoción de exportaciones. Entre ellas, una visita al mercado mayorista Rungis Marché International para conocer los circuitos de distribución de productos argentinos en Europa y una ronda de negocios del sector pesquero que reunió a empresas argentinas con representantes de la industria alimentaria francesa.

Ciudadanía por inversión y reconocimiento internacional

En el marco de la Argentina Week, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentaron el Programa de Ciudadanía por Inversión de la Argentina, destinado a extranjeros que acrediten inversiones consideradas relevantes. El Gobierno prevé que el mecanismo entre en funcionamiento durante el cuarto trimestre de 2026.

Como cierre de su agenda en Francia, Milei participó de una gala realizada en el primer nivel de la Torre Eiffel, donde agradeció la presencia de empresarios, funcionarios e invitados.

Antes de emprender su regreso a la Argentina, el presidente recibió una distinción del Foro Económico de París, que lo reconoció como "economista más influyente".

Milei participó de una gala realizada en el primer nivel de la Torre Eiffel, donde agradeció la presencia de empresarios, funcionarios e invitados. (Foto: Presidencia)

Milei participó de una gala realizada en el primer nivel de la Torre Eiffel, donde agradeció la presencia de empresarios, funcionarios e invitados. (Foto: Presidencia)

Concluidas las actividades en la capital francesa, el mandatario inició el viaje de regreso al país junto a la delegación oficial integrada por ministros, gobernadores, empresarios y representantes de distintos sectores productivos.

La comitiva partió de París este viernes a las 18 y tiene previsto arribar al país este sábado a las 10 en la Aeroestación Militar de Aeroparque.

En pocas palabras

  • Milei concluyó su gira en Francia tras la Argentina Week, promoviendo inversiones por más de US$ 27.000 millones.
  • Se destacaron anuncios de inversión de empresas como TotalEnergies y Glencore en sectores estratégicos.
  • El presidente regresó al país tras recibir un reconocimiento del Foro Económico de París.
Resumen generado por Thinkindot AI
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