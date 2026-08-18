Detuvieron a un ex asesor de Milei en Bolivia: lo investigan por un ataque a su ex pareja

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia. En las imágenes se observa a Beller en el exterior del hotel cuando dos hombres se acercan. Uno de ellos le dispara, mientras el otro le roba la cartera y el teléfono celular. Luego ambos huyen del lugar.

Qué dijo la Policía de Bolivia sobre el ataque

El director de la FELCC de Santa Cruz, coronel Jhonny Coca, confirmó que la investigación comenzó bajo la hipótesis de una tentativa de homicidio.

“Se ha tenido un hecho de una herida por proyectil de arma de fuego en contra de una persona de sexo femenino”, explicó el jefe policial. Según detalló, los tres impactos alcanzaron zonas que no eran vitales y la mujer fue trasladada a un centro médico.

La Policía secuestró en el lugar una de las motos utilizadas durante el ataque. A pocas cuadras también encontró un segundo vehículo que habría sido utilizado posteriormente por los agresores.

Durante la mañana continuaban los rastrillajes y allanamientos para intentar identificar y localizar a los responsables materiales del ataque.

Coca señaló además que esperan obtener nuevos elementos en las próximas horas a partir del testimonio de Beller y del análisis de las cámaras de seguridad.

“Estamos en una etapa preliminar, aún no tenemos una hipótesis. Estamos manejándolo como una tentativa de homicidio”, afirmó el jefe policial.