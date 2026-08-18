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Detuvieron a un ex asesor de Milei en Bolivia: lo investigan por un ataque a su ex pareja

Fernando Cerimedo fue interceptado en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra cuando se disponía a regresar a la Argentina. La víctima recibió tres disparos y permanece internada.

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Detuvieron a un ex asesor de Milei en Bolivia: lo investigan por un ataque a tiros contra su ex pareja

Detuvieron a un ex asesor de Milei en Bolivia: lo investigan por un ataque a tiros contra su ex pareja

Fernando Cerimedo, ex asesor de Javier Milei y actual asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, fue detenido este martes a la madrugada en Santa Cruz de la Sierra. La Policía boliviana lo investiga en el marco del ataque a tiros que sufrió su ex pareja, la abogada y militante Nadia Beller.

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Cerimedo fue abordado en el aeropuerto Viru Viru cuando se disponía a tomar un vuelo hacia la Argentina. Luego fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

El ataque ocurrió el lunes por la noche en las inmediaciones de un hotel ubicado cerca del canal Isuto. Beller recibió tres disparos y fue trasladada a la clínica Las Américas, donde permanece internada y bajo evaluación médica.

Según informó el diario local La Razón, los atacantes llegaron al hotel vestidos como repartidores de delivery. Después del ataque escaparon en una moto diferente a la que habían utilizado para llegar.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia. En las imágenes se observa a Beller en el exterior del hotel cuando dos hombres se acercan. Uno de ellos le dispara, mientras el otro le roba la cartera y el teléfono celular. Luego ambos huyen del lugar.

Qué dijo la Policía de Bolivia sobre el ataque

El director de la FELCC de Santa Cruz, coronel Jhonny Coca, confirmó que la investigación comenzó bajo la hipótesis de una tentativa de homicidio.

“Se ha tenido un hecho de una herida por proyectil de arma de fuego en contra de una persona de sexo femenino”, explicó el jefe policial. Según detalló, los tres impactos alcanzaron zonas que no eran vitales y la mujer fue trasladada a un centro médico.

La Policía secuestró en el lugar una de las motos utilizadas durante el ataque. A pocas cuadras también encontró un segundo vehículo que habría sido utilizado posteriormente por los agresores.

Durante la mañana continuaban los rastrillajes y allanamientos para intentar identificar y localizar a los responsables materiales del ataque.

Coca señaló además que esperan obtener nuevos elementos en las próximas horas a partir del testimonio de Beller y del análisis de las cámaras de seguridad.

“Estamos en una etapa preliminar, aún no tenemos una hipótesis. Estamos manejándolo como una tentativa de homicidio”, afirmó el jefe policial.

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