La semana en que Sergio Massa jugó a ser el jefe del peronismo y el desafío del primer debate presidencial

También se sumaron los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos que, después de varios meses sin sesionar, hicieron una demostración de fuerza del FdT y sus aliados provinciales que empezaron a votar en el Congreso una catarata de medidas económicas que el ministro y candidato a presidente de UP, mostró como un logro propio; un anticipo del modelo de gobernabilidad que propone, convocando a sectores del radicalismo y del peronismo no k, en un eventual gobierno de unidad nacional si llegara a ser presidente.

La apuesta de Massa para el primer debate presidencial

¿Qué temas se abordarán en el debate presidencial? (Foto: archivo)

Massa apostará este domingo a mostrarse como el candidato del cambio, dentro de una coalición que espera ampliar desde el peronismo. Intenta contener al electorado que le sacó el apoyo al Gobierno en las PASO yéndose al libertario Javier Milei, y, por otro lado, atraer a radicales que no están conformes con las propuestas de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Se trata de votantes de las clases media y baja que vieron perder su poder adquisitivo por la inflación y están hartos de la inseguridad.

A esos espectadores estará destinada la estrategia, el discurso y las propuestas que planteará Massa en el primer debate presidencial obligatorio organizado por la Cámara Nacional Electoral para este domingo 1 de octubre en la Universidad de Santiago del Estero.

Cerca de Massa creen que el escenario está abierto y que las últimas semanas antes de las elecciones serán decisivas porque esperan que mucha gente que no fue a votar esta vez lo haga, o cambie su voto. "Muchos pensaban que en las PASO no se jugaba nada y ahora la elección es crucial para definir el futuro después del 10 de diciembre", razonan.

Este primer debate presidencial será crucial para medir las posibilidades de los candidatos.

La incertidumbre por la economía en el centro del debate

Massa se concentrará en el debate para mostrar cómo sería un gobierno suyo en caso de ganar: con decisiones propias, cambio de ministros y apuntará a refutar las propuestas del plan económico de dolarización y de ajuste de sus dos principales adversarios; sobre todo, buscará polarizar con Milei.

Cerca de Massa no descartan que el ministro candidato dé pistas sobre cómo integraría su equipo económico y el Banco Central en caso de ser electo presidente. Piensa en Roberto Lavagna como eventual asesor en economía, según rumores que no fueron confirmados desde el búnker de UP.

El FMI ya avisó que reclamará a quien gane renegociar el acuerdo y retomar el orden fiscal en noviembre, después de un eventual balotaje. Cuestionó las medidas de ayuda social tomadas por el Gobierno, que no cumplen con la disminución del gasto y de emisión monetaria acordadas con el staff técnico y avaladas por el Directorio en agosto.

La renegociación del acuerdo con el FMI que deberá enfrentar en noviembre quien sea electo presidente, es otro de los temas que genera dudas sobre la gobernabilidad en los meses de transición hasta el traspaso del poder el 10 de diciembre.

En este contexsto, el Ministerio de Economía se juega todo en tratar de evitar una eventual corrida cambiaria y bancaria en medio del proceso electoral y la transición entre un posible balotaje.

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein difundió este viernes, 48 horas antes del debate presidencial, el segundo informe semanal de inflación, en el que informó una nueva desaceleración de los aumentos de precios.

El informe oficial indica que entre la semana del 18 al 24 de septiembre, los precios de la canasta básica habrían subido 1,7%, bastante menos comparado con el pico del 4,8% de inflación registrada en la última semana de agosto, post devaluación del 22 % convalidada por el Gobierno y el FMI, post PASO.

Relevamiento semanal de precios: continúa la desaceleración pic.twitter.com/opFuZCT0u4 — Secretaría de Política Económica (@Politicaecon_ar) September 29, 2023

Massa también empezó a tomar medidas para contener una eventual corrida el 23 de octubre, y pidió a los bancos que tengan liquidez de divisas en caso de tener un aluvión de reclamo de salida de depósitos en dólares.

Además, prorrogó un mes el dólar soja (permitirá liquidar a exportadores el 25% al valor del Contado con Liquidación $800) y anunció, en el mismo sentido, el dólar Vaca Muerta, para que los exportadores petroleros liquiden divisas en medio de las elecciones y reforzar las reservas del BCRA.

El clima de incertidumbre quedó reflejado esta semana, como sucedió tras la derrota del oficialismo en las PASO, en una nueva disparada del dólar Blue y el CCL que usan las empresas, que tocó el viernes un nuevo récord superando los $800.

El desvelo del Gobierno es qué pasará el 23 de octubre, dependiendo del resultado de las elecciones generales del domingo 22. Desde el oficialismo explicaron el escenario en las expectativas por una eventual nueva devaluación del peso, o una dolarización, entre los planes económicos que proponen los candidatos de la oposición.

Por eso serán fundamentales cómo salgan parados del debate presidencial de este domingo los principales candidatos, en cuanto a la credibilidad de sus propuestas y los efectos que generen en la opinión de los electores indecisos que definirán su voto a último momento.