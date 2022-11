La grieta se agiganta de ambos lados de la grieta. “Es así, Alberto Fernández se está quedando solo. Los gobernadores, los intendentes, La Cámpora, y ahora Massa le piden eliminar las PASO, todos los sectores del Frente de Todos en su contra”, dijo a A24.com un funcionario cercano al ministro del Interior, Wado De Pedro.

“Solamente tiene a los movimientos sociales y a la CGT y ocho diputados. Debería llamar a esa mesa, con la que estamos de acuerdo con Sergio (Massa)”, agregó. Para mostrar algo de respaldo, Alberto Fernández viajó de urgencia ayer a sacarse una foto con el presidente electo, Luis Inacio Lula Da Silva, y capitalizar el momento.

massa-alberto-fernandez-.jpg Sergio Massa descartó ser candidato a presidente y le pidió a Alberto Fernández una "mesa de diálogo" para definir las PASO (Foto: NA).

En "El Destape" se desnudan todas las internas del Frente de Todos

Massa se alineó con Cristina Kirchner en dos conflictos clave: estrategia electoral y precios. "El Presidente en todo caso tiene que llamar a la mesa política del Frente de Todos para fijar una única posición", dijo Massa a El Destape Radio, sin inocencia porque admitió que apoya la suspensión de las PASO.

El Destape se convirtió en una mesa de discusión pública y política del oficialismo. En El Destape se desnudan todas las internas. Pasaron por allí Máximo Kirchner, Alberto Fernández, Wado De Pedro y ahora Massa. Todos mandaron mensajes cruzados al resto.

De Pedro quiere reformar la Constitución por las elecciones intermedias

“Wado sabe que para eliminar las elecciones de medio término hay que reformar la Constitución con una ley del Congreso que sea votada por los dos tercios. Es abogado. No es un proyecto para 2023, sino para discutir a mediano y largo plazo”, agregó a A24.com una fuente oficial. Para Wado, ese proyecto equivale al Plan Federal de Desarrollo que conversa con todos los gobernadores.

De Pedro se dedica ahora a mirar el largo plazo. Pero la instalación de una reforma de la Constitución no es inocente: a partir de su discusión, se podrían abrir otros debates constitucionales como la composición del Poder Judicial, el Ministerio Público o el Consejo de la Magistratura.

“No hizo el Plan Federal para ser candidato a presidente, pero Cristina y Máximo Kirchner lo lanzan. Wado trabaja para la gestión y no piensa en candidaturas”, señaló otro funcionario que responde al ministro del Interior.

Si se eliminan las PASO, la vicepresidenta y el diputado Máximo Kirchner propondrían a De Pedro como candidato a presidente del Frente de Todos. “No creo que nadie quiera poner a dedo a nadie… Tiene que haber un consenso, hoy ni siquiera hay un candidato”, dijo a A24.com un gobernador del Norte que promociona eliminar las PASO.

alberto-fernandez-y-eduardo-wado-de-pedro-.jpg

Alberto repite como mantra: no hay que alterar los procesos electorales

Desde Brasil, donde viajó a sacarse la foto con el presidente electo Luiz Inacio Lula Da Silva, Alberto Fernández repitió por segunda vez en menos de una semana que “no hay que alterar los procesos electorales”. Lo decía por la eliminación de las PASO y de las legislativas de medio término, que incomodan al kirchnerismo porque suele perderlas: ocurrió en 2009, 2013, 2017 y 2021. Solo ganó las de 2005.

El Frente de Todos tiene poco tiempo para resolver la cancelación de las primarias porque el 30 de noviembre terminará el período de sesiones ordinarias. Y dentro del bloque el diputado Marcelo Casaretto, de Entre Ríos, confirmó ayer a A24.com que mantendrá su rechazo a voltear las PASO, al igual que lo hizo el diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa.

“Muchos de nosotros surgimos de las PASO”, dijo Alderete a este portal. Lo mismo opinan Natalia Zaracho, Itai Hagman, Federico Fagioli, y Leonardo Grosso de los movimientos sociales y los albertistas Leandro Santoro y Eduardo Valdes. Al menos 8 diputados del Frente se oponen a tumbar las PASO y el oficialismo no podría lograr el número. Pero la novedad de la postura pública de Massa podría remover algunas rigideces.

Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, divididos por la UCR y por Jorge Macri

macri-larreta-juntosporelcambio.jpg Juntos por el Cambio criticó a Alberto Fernández el exabrupto de cara a las elecciones presidenciales de 2023 (Foto: Gobierno de la Ciudad).

Del otro lado de la grieta, el enfrentamiento alcanzó un pico inesperado en Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta afianza su alianza con la UCR luego de que su presidente, Gerardo Morales, lanzó una dura crítica contra Macri en el acto del sábado último en homenaje a Raúl Alfonsín, y fortalece su acercamiento al senador Martín Lousteau para enfrentar al tándem en formación entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Terminó de sospechar de Macri cuando su ministro de gobierno, Jorge Macri, primo del ex presidente, se sacó una foto con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Sospecha que el apoyo de Bullrich a la candidatura de Jorge Macri implicará que Mauricio Macri respaldará a su primo en la Ciudad y a la ex ministra de Seguridad en la Nación en 2023.

“Horacio no le perdona a Jorge Macri haberle dado cobijo en la Ciudad para que apoye el proyecto presidencial de Horacio y ahora aparezca abrazado a Patricia Bullrich”, dicen en el larretismo. Mauricio Macri sospecha que Rodríguez Larreta quiere entregarle la Ciudad a Martín Lousteau, de la UCR, y por eso Patricia Bullrich habló de no traicionar al PRO.

En el acto de homenaje a Alfonsín, Morales le mandó un mensaje a Macri diciendo que “liderar no es decir que se tiene el mejor equipo de los últimos 50 años y después fracasar”. Y Lousteau le habló a Bullrich y dijo que sería “el candidato de una coalición”. Pero las críticas de los radicales al ala dura del PRO no cayeron bien ni aún siquiera en el radicalismo.

Rodríguez Larreta intenta instalar a Quiros y el Plan B es Lousteau

Según fuentes allegadas a Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno quiere convencer al ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, para enfrentar a Lousteau y a Jorge Macri en una PASO porteña. “Fernán Quiros es el candidato que más quiere, pero es Quiros el que no se decide”, señalan fuentes larretistas. Si eso se confirma, Larreta podría respaldar a Lousteau, a quien le cedió innumerables espacios de poder en el gobierno porteño.

Para Rodríguez Larreta, enfrentar a Jorge Macri se volvió igual enfrentar a Patricia Bullrich. “Horacio siempre imaginó que su candidatura presidencial sería una decantación natural en el PRO. Que Macri y todos lo iban a apoyar. Pero surgió Patricia Bullrich y Macri se volvió halcón”, dicen en las filas del macrismo puro.

“Pese a que gobiernan juntos la Ciudad, y Horacio le dio muchos espacios de poder a Mauricio, Macri desconfía de las relaciones de Horacio con el peronismo y con Massa y cree que en el ‘segundo tiempo’ que hacer un cambio en serio”, señalan.

El macrismo sospecha de la relación de Larreta con el radicalismo

Larreta con Santilli y Ritondo - PRENSA LARRETA.jpg

El macrismo también presume que Larreta quiere cerrar un acuerdo con todo el radicalismo en forma orgánica: le cedería el segundo lugar en la fórmula a Morales o a la senadora Carolina Losada y la Ciudad a Lousteau. A cambio, buscaría el respaldo orgánico de la estructura radical en todo el país, con candidatos de la UCR en todas las provincias.

Pero cerca del senador mendocino Alfredo Cornejo, aliado de Macri y Patricia Bullrich, y del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes, descartan de plano esa hipótesis. El radicalismo no se encolunmará en bloque detrás de Rodríguez Larreta. En ese contexto, Cornejo atacó a Morales y a Lousteau por criticar a Macri y a Patricia Bullrich.

“Lo que surgió del acto no fue la conmemoración de un triunfo histórico del radicalismo, sino una crítica a Macri, pero ese no era el objetivo del acto", dijo Cornejo a CNN Radio. "Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos, vamos a hacer proselitismo con su gente", completó. "Hicieron mención a Macri y no había necesidad, los ruidos internos no le sirven al radicalismo ni a Juntos por el Cambio", los cruzó Cornejo.

Se consolida la fórmula Patricia Bullrich-Cornejo en contra del larretismo

En rigor, en las filas de Patricia Bullrich ya dan por descontado que Cornejo será en 2023 el candidato a vicepresidente de la ex ministra de seguridad en una fórmula Bullrich-Cornejo. Debajo de esa fórmula en la Ciudad irá la boleta de Jorge Macri para jefe de gobierno y en la provincia de Buenos Aires se dirimiría entre Joaquín De la Torre, Javier Iguacel y Cristian Ritondo. Y en estos días, Macri sumará al intendente de Lanús, Darío Grindetti, al lote de candidatos de Patricia Bullrich.

Cornejo es el jefe político de Mendoza y de su gobernador, Rodolfo Suárez, que juegan con Bullrich. “Hay mucha bronca con Morales. Pareciera que quiere romper con todos, no hay construcción”, dijo un allegado a Cornejo. “Cuando Facundo Manes criticó a Macri, Morales saco una carta del comité nacional defendiendo a Macri, pero después hizo un acto para criticarlo y para levantar a Larreta. El único que puede criticar a Macri es él”, señaló un dirigente de Cornejo.

Se sabe también que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes, está disconforme con el acto de homenaje a Raúl Alfonsín que Morales usó para criticar a Macri y que Lousteau usó para embestir contra Patricia Bullrich. “Son torpes para hacer un acto para criticar para adentro de Juntos por el Cambio”, señalan en el radicalismo correntino. Valdes es un gobernador que tiene buena relación con todos los sectores del PRO y de la UCR.