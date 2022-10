Sergio Massa descartó ser candidato a presidente y le pidió a Alberto Fernández una "mesa de diálogo" para definir las PASO

Tensiones en el Frente de Todos por el futuro de las PASO

La Casa Rosada y el kirchnerismo potenciaron esta última semana la tensión política por la posible suspensión de las PASO y la definición de candidaturas para 2023. Sobre ese punto, Massa afirmó que exhortó a Alberto Fernández a abrir una "mesa de diálogo" y a "discutir cara a cara, a puertas cerradas”.

Massa consideró que “quedan meses, mucho tiempo para definir” si se mantienen o eliminan las PASO. Y sostuvo que el debate, hoy en día, “se transformó en una discusión que va a contramano para el ciudadano de a pie".

“Si tenés amplitud para construir no queda afuera nadie, si sos cerrado para eso quedan afuera todos, haya o no PASO”, concluyó el ministro.

Alberto Fernández: "La discusión no es si soy reelecto o no sino qué país queremos"

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que una eventual postulación a la reelección "no es un tema" que le preocupe en este momento ya que ahora debe abocarse "en lo que aún tiene que resolver la Argentina".

"Estoy pensando en la región. La discusión no es si soy reelecto o no; este no es un tema que debe preocuparme a mí ni a los argentinos sino cómo queremos construir un país en el futuro", señaló el Presidente en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Perfil.

En ese marco, afirmó que hay que centrarse "en lo que aún tiene que resolver la Argentina".