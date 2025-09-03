En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elisa Carrió
Amor en el aire

La verdad detrás del nuevo novio de 95 años de Elisa Carrió: "Me pareció...."

La líder de la Coalición Cívica sorprendió al hablar de un supuesto vínculo sentimental. “Es una buena diferencia”, confesó.

La verdad detrás del nuevo novio de Elisa Carrió: Me pareció....

La verdad detrás del nuevo novio de Elisa Carrió: "Me pareció...."

Elisa “Lilita” Carrió volvió a captar la atención mediática al contar, en tono irónico, que mantenía una relación sentimental con un hombre de 95 años, al que describió como “muy famoso”. Sin embargo, más tarde reveló que se trataba de una broma, al estilo de los viejos sketchs de Videomatch, y utilizó la ocasión para lanzar críticas al Gobierno nacional.

Leé también Carrió, con Novaresio: confirmó su candidatura en la Provincia, comparó a Milei con Cristina y habló del Papa
Elisa Carrió: La república está en peligro (Foto: Captura de TV)

“Me pareció una historia fantástica esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años”, dijo entre risas en una entrevista con La Voz en Vivo. “Es como El amor en los tiempos del cólera”.

Embed

Carrió aclaró que la confesión no era cierta: “Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad. Es lo que está haciendo el Gobierno con los audios”, expresó, en referencia al escándalo que envuelve a la administración de Javier Milei por la filtración de escuchas vinculadas a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La supuesta “historia de amor”

La dirigente de la Coalición Cívica había hecho la declaración en una entrevista en el programa 540, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital. Allí, relató con su característico humor que el vínculo se reducía a un afecto tierno y esporádico.

“La relación se reduce a la ternura, nada más”, dijo. Y detalló cómo supuestamente eran los encuentros: “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya”.

Embed

Además, hizo hincapié en la diferencia de edad con ironía: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.

Carrió y sus críticas al oficialismo

Luego de aclarar que la historia era ficticia, Carrió volvió a la arena política y apuntó directamente contra La Libertad Avanza. “Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad”, insistió, comparando su broma con lo que consideró una estrategia del Gobierno nacional para encubrir el escándalo de las escuchas.

Fiel a su estilo disruptivo, Carrió volvió a combinar humor, ironía y denuncias políticas en un mismo mensaje. Mientras sorprendió con un relato que primero pareció una confesión personal, luego la utilizó como recurso para reforzar sus críticas a la gestión de Milei.

“Nosotros tenemos que responder defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas”, concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elisa Carrió
Notas relacionadas
El pacto político que denunció Lilita Carrió como el causante del fracaso de Ficha Limpia
Para derrotar a Milei, un exgobernador propone un frente que vaya "desde Cristina hasta Lilita Carrió"
Qué hay detrás de los cruces entre Provincia y Nación por la seguridad de Milei en el acto el cierre de campaña

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar