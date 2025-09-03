Acto de Javier Milei en Moreno: agredieron a un periodista de América

Embed

Afortunadamente, Mercatante, no mostró heridas graves y rápidamente fue trasladado a una ambulancia que estaba en el lugar en donde fue antecedido. Finalmente el acto de La Libertad Avanza terminó en calma pese a la agresión que recibió el periodista.

El fantasma de Lomas de Zamora y una nueva advertencia

La tensión aumentó luego de los hechos ocurridos en Lomas de Zamora, donde una caravana de campaña fue blanco de incidentes y el dispositivo de seguridad del presidente fue duramente cuestionado. A raíz de aquello, el foco principal del operativo en Moreno fue la seguridad, tanto del mandatario como de los asistentes al acto.

En este contexto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó una advertencia contundente: “Lo hago responsable de cualquier acto de violencia en Moreno”, expresó en referencia directa a Javier Milei.