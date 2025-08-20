Para derrotar a Milei, un exgobernador propone un frente que vaya "desde Cristina hasta Lilita Carrió"

Urtubey definió a Fuerza Patria como “el primer paso para un gran frente social en 2027”, que exceda al peronismo. “La unidad del peronismo es condición necesaria, pero no suficiente. Hay que construir algo mucho más amplio”, subrayó.

En esa línea, no descartó sumar a dirigentes opositores que no cerraron con La Libertad Avanza, como María Eugenia Vidal o Horacio Rodríguez Larreta: “Definitivamente. Con el peronismo solo no alcanza. O los políticos tenemos la madurez de hacerlo, o lo hará la gente en segunda vuelta dentro de dos años”.

El exgobernador insistió en que la propuesta libertaria “quiere instalar el individualismo y el éxito económico como motores de la sociedad, algo que no tiene nada que ver con Argentina”. Y advirtió: “Alguien tiene que frenar las políticas de este gobierno. Cuando te alejás de Buenos Aires, el daño se siente mucho más”.

Para Urtubey, llegó la hora de superar las viejas categorías políticas: “La Argentina cambió desde la aparición de un gobierno que vino a poner en duda el propio concepto de justicia social”.