ELECCIONES 2025

Para derrotar a Milei, un exgobernador propone un frente que vaya "desde Cristina hasta Lilita Carrió"

La oposición busca reorganizarse frente al avance libertario y plantea un frente amplio hacia 2027 que incluya desde Cristina Kirchner hasta Elisa Carrió.

Para derrotar a Milei, un exgobernador propone un frente que vaya desde Cristina hasta Lilita Carrió

Después de varios años de bajo perfil, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey reapareció en la escena política con un llamado a la unidad más allá de las fronteras partidarias. “En 2027 creo que vamos a tener que ir a un frente donde estén desde Cristina [Kirchner] hasta Lilita Carrió, con todos adentro”, advirtió en declaraciones radiales.

Urtubey lanzó oficialmente su candidatura a senador nacional por Salta dentro de Fuerza Patria, la nueva alianza peronista en la provincia. “Voy a ser candidato a senador nacional por Salta. Nos mueve la convicción de que Salta y la Argentina no pueden resignarse al abandono. Tenemos que escuchar, acompañar y representar a los salteños que el modelo de Milei está dejando afuera. Del odio al oído. Ese es el camino”, escribió el domingo en su cuenta de X.

El exmandatario explicó que su retorno a la política está directamente relacionado con el avance de Javier Milei. “Apareció con una agenda fuertemente excluyente, planteando algo que en nuestro país nunca se había discutido con tanta fuerza: una batalla cultural donde el sálvese quien pueda y el hipermaterialismo son los ordenadores de la sociedad. Yo siempre milité lo contrario”, señaló.

Respecto a su reencuentro con el peronismo, tras años de distanciamiento y fuertes diferencias con Cristina Kirchner, reconoció que mantuvo un diálogo con la expresidenta: “Hoy lo importante es cómo construimos algo que frene esto. Coincidimos en que somos todos responsables de que Milei esté en la presidencia. Tenemos que corregir los errores”.

Urtubey definió a Fuerza Patria como “el primer paso para un gran frente social en 2027”, que exceda al peronismo. “La unidad del peronismo es condición necesaria, pero no suficiente. Hay que construir algo mucho más amplio”, subrayó.

En esa línea, no descartó sumar a dirigentes opositores que no cerraron con La Libertad Avanza, como María Eugenia Vidal o Horacio Rodríguez Larreta: “Definitivamente. Con el peronismo solo no alcanza. O los políticos tenemos la madurez de hacerlo, o lo hará la gente en segunda vuelta dentro de dos años”.

El exgobernador insistió en que la propuesta libertaria “quiere instalar el individualismo y el éxito económico como motores de la sociedad, algo que no tiene nada que ver con Argentina”. Y advirtió: “Alguien tiene que frenar las políticas de este gobierno. Cuando te alejás de Buenos Aires, el daño se siente mucho más”.

Para Urtubey, llegó la hora de superar las viejas categorías políticas: “La Argentina cambió desde la aparición de un gobierno que vino a poner en duda el propio concepto de justicia social”.

