Las 3 órdenes que Milei le dio a su Gabinete antes de viajar a Estados Unidos

Junto a Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, todos los ministros -a excepción de Gerardo Werthein (Cancillería) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia)-, los secretarios presidenciales Manuel Adorni (Comunicación) y María Ibarzábal (Legal y Técnica); el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Ministros y funcionarios salieron de Casa Rosada en una cápsula de seguridad con combis hacia Moreno

Ministros salen de Casa Rosada rumbo al acto de Milei de cierre de campaña en Moreno.

Todos los ministros fueron invitados al acto de cierre de campaña Moreno y se dispuso que sean trasladados juntos en una cápsula de combis para trasladarlos desde la Casa Rosada hasta el predio al aire libre de Villa Trujui, en el corazón del oeste del conurbano.

El acto que fue organizado como una demostración de fuerza de La Libertad Avanza y su desembarco de LLA en territorio kirchnerista, en medio de un clima político convulsionado por los incidentes anteriores y las denuncias del gobierno de un posible atentado y de una red de espionaje ilegal para "desestabilizar al Gobierno".

Milei les pidió que salgan a romper todas las operaciones que detecten de acá a las elecciones del domingo, luego de que la jefa política de LLA, Karina Milei se viera involucrada en denuncias de presunta corrupción de un examigo y funcionario cercano al presidente, echado de la Agencia de Discapacidad.

También fue parte de la reunión, el tono con que el Gobierno pensó el cierre de la campaña bonaerense como si fuera una declaración de guerra y un llamado a redoblar la apuesta al kirchenrismo, antes de la veda que comenzará este viernes:

“Si quieren venir, que vengan”, se escuchó parafrasear a uno de los asistentes a la reunión de gabinete en medio de un total hermetismo, que recordó una polémica frase pronunciada por el exdictador, Leopoldo Fortunato Galtieri ante una multitud en la Plaza de Mayo, tras el desembarco de tropas argentinas en Malvinas y declararle la guerra a los ingleses.

Con esa frase el gobierno busca dar una demostración de fuerza con el desembarco de La Libertad Avanza en territorio kirchnerista, gobernado por una intenta del Movimiento Evita, Mariel Fernández, que igual que el gobernador Axel Kicillof, después de las denuncias de un posible atentado contra el presidente, salieron a pedir a los militantes del peronismo que se abstengan de ir a protestar contra el gobierno nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1963207849581924687&partner=&hide_thread=false El inútil de Kicillof y su Ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial.



Esa conducta, extorsiva y mafiosa, convierte a la Provincia en un árbitro político en lugar de… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 3, 2025

Antes de partir a Estados unidos este miércoles a las 23, Milei pidió que los ministros salgan a desmentir las “fake news” y redoblar la apuesta ante operaciones previas a las elecciones del domingo, y denunciar una campaña sucia que atribuye a la oposición.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que ordenó un fuerte operativo de Seguridad con fuerzas federales como Gendarmería, la Policía Federal y la Casa Militar, en el acto de Moreno, luego de acusar al gobernador Axel Kicillof de liberar la zona para permitir un eventual ataque al presidente, con el antecedente de la caravana en Lomas de Zamora.

Bullrich también desmintió una versión periodística que hablaba de la decisión del Gobierno de Donald Trump de pausar las negociaciones del programa Visa Waiver por el cual los argentinos podrán viajar a ese país sin tramitar la visa, y el vocero presidencial, Manuel Adorni desmintió un rumor sobre una supuesta internación del presidente, en horas previas al acto.

La tercera orden de Milei antes de partir a EE.UU. está relacionada con la gestión y como seguir con el ajuste en el Estado, luego de que el Congreso anulara los decretos que eliminaron organismos públicos como Vialidad, el INTI y el INTA.

El gobierno publicó este miércoles, los decretos que dejan sin efecto esos decretos, pero aclaró que la marcha atrás es provisoria y no significa que se vaya a reincorporar a todos los empleados estatales despedidos en esos organismos públicos.

En este viaje relámpago a EE. UU. no tiene confirmada la ansiada foto con el presidente Donald Trump, aunque el hermetismo alrededor de la comitiva presidencial era total, al punto que suspendió la visita a su exnovia, Fátima Flórez en Las Vegas, para evitar críticas locales.

Milei tiene previsto regresar a Buenos Aires el viernes, para seguir de cerca el comicio del domingo, y podría asistir al búnker que dispondrá La Libertad Avanza el domingo en la localidad de Gonnet, en las afueras de La Plata.

Su hermana Karina, por primera vez no lo acompaña en la gira internacional en medio del escándalo por los audios de las supuestas coimas, y se quedará a monitorear de cerca las últimas horas previas a las elecciones bonaerenses.