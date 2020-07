Larreta y Kicillof se reúnen para empezar a delinear la flexbilización de la cuarentena a partir del 17 de julio

El gobernado Axel Kicillof y el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta se verán para coordinar estrategias

Luego de 11 días de cuarentena estricta este lunes volverán a verse las caras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El primero de ellos será el anfitrión en un encuentro que servirá para empezar a delinear los pasos a seguir en el AMBA con la extensión de la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Por primera vez desde que comenzó la pandemia Rodríguez Larreta no tiene pensado esperar a ver qué sucede en el conurbano bonaerense para tomar una decisión sobre el paso de fase dentro del aislamiento. Por otro lado, Kicillof es consciente de que el humor social no le da margen para no avanzar en la apertura . No habrá un punto intermedio, sino un “aterrizaje suave” entre ambos.

Si bien ambos se muestran propensos al dialogo casi constante lejos quedaron los tiempos en los que apuntaban a que el AMBA sea visto solamente como una jurisdicción en términos sanitarios.

No todo es diferencias entre ellos. Una de las cuestiones en las que están de acuerdo es que la rigidez de la cuarentena evitó que se siguiera dando la multiplicación de casos en ambos distritos. Hubo un aumento, “pero controlado”, afirman desde la Provincia. En los cálculos de ambos ministerios de Salud se registra que, de no meditar sorpresas, habrá dos semanas con los números similares a los de ahora. Luego, con las aperturas habrá una nueva suba pero esperada.

Una de las medidas que tomaría Kicillof es habilitar no sólo los paseos recreativos sino también las actividades al aire libre bajo una modalidad simular a que había en la Ciudad hasta las restricciones de principio de julio. Esto es algo que el mandatario provincial viene pensando hace bastante tiempo e incluso se conversó en la reunión en Olivos que mantuvo el Presidente con los intendentes de Vicente López, Jorge Macri, de Lanús, Néstor Grindetti, y de Hurlingham, Juan Horacio Zabaleta.

La clave en la nueva fase en el conurbano estará en el control que habrá solo en los distritos más afectados y no en todos. La extensión del aislamiento le permitió a cada uno de los jefes comunales de los 40 municipios que integran junto con la Ciudad el AMBA saber cómo es el nivel de acatamiento. Si bien en la mayoría se cumplió de forma estricta, en algunos continúa siendo un problema. Este tema se trataría en el encuentro que mantendrán esta semana el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y su par de Nación, Sabina Frederic.

En la Ciudad Rodríguez Larreta también mira con atención el termómetro del humor social. Uno de los último informes que elaboró la Agencia Gubernamental de Control (AGC) detalló que sólo el 1,5% de los 21.002 locales relevados no cumplen con el decreto de la cuarentena. En los últimos siete días solamente 46 locales fueron cerrados por violar esa normativa.

Con un plan de varios puntos en su mano, el alcalde porteño buscará pautar una apertura escalonada en donde en un lapso de tiempo (se habla que sería de 7 días) se avanzará en el esquema. “Si todo va en los números sanitarios que pensamos, podríamos volver a retomar la fase en la que estábamos antes paulatinamente. Lo antes que se pueda, en términos sanitarios, volver a la mayor normalidad posible, entendiendo que la normalidad hacia adelante seguramente sea distinta”, expresó el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli en declaraciones a radio Mitre.