Las hijas del fiscal Nisman rompieron el silencio a 10 años de su muerte: "Nunca dudamos de que fuera un asesinato"

Cómo se enteraron las hijas de la muerte de Alberto Nisman

El 18 de enero de 2015, Iara y Kala Nisman estaban de viaje en Paris con su madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado. Kala recuerda que esa noche despertó y estaban su mamá y su hermana llorando, pero nadie sabía decirle qué había pasado.

"Mi mamá recibió un llamado porque mi papá no atendía el teléfono. Mientras esperábamos que pasara el tiempo nos pusimos a jugar a las cartas, hasta que recibimos el llamado que nos comunicaba la noticia y ahí mis recuerdos no son tan claros", dijo Iara en la entrevista hecha por videollamada.

Ante la consulta sobre cuál creen que fue la causa de muerte de su padre, Kala aseguró que "nunca nadie en esta familia dudo que haya sido otra cosa", en referencia a la posibilidad de un asesinato.

Sobre la investigación de Nisman contra Cristina Kirchner

El día que el fiscal fue hallado muerto en su baño, Nisman debía presentarse a declarar en la Cámara de Diputados por su denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento de los imputados iraníes en la causa AMIA.

Su hija Iara recordó que durante un viaje que estaban haciendo por Europa ese mismo enero, por el cumpleaños de 15, Alberto le contó sobre la investigación. "Todo el viaje estuvo con el tema de la denuncia, me fue contando de la investigación que estaba haciendo y lo que iba descubriendo", contó.

"Un día se larga a llorar y me dice que tenía que volver a Buenos Aires porque se había adelantado la fecha para presentar la denuncia. Creo que tenía culpa de no poder terminar el viaje, estaba orgulloso de su denuncia", expresó Iara.

El recuerdo de su padre

Por su parte, Kala señaló que puso "aprender de él más de grande porque de chica no dimensionaba todo lo que había pasado. Vi el documental el año pasado recién, es un tema tabú, no hablamos mucho de eso entre nosotras. Diría que fue un héroe para neustro país, que para mí es un ejemplo a seguir y me inspiró mucho a perseverar con todo lo que me propongo".

"Lo que el investigó hoy se esta probando que fue así, lo único que hace el paso del tiempo es demostrarme lo importante que fue la investigación de mi papá", agregó Iara.

Cómo fueron los años después de su muerte

"Me provocó mucho dolor y angustia porque el tema estaba en todos lados, era difícil escapar, pero por suerte pude entender que esto me demostraba lo importante que era el trabajo de mi papá, buscaban desprestigiarlo con cosas de su vida personal que ni siquiera eran reales. Fueron como dos años de vivir en esa situación, que la gente en un café hable de él, que nos saquen fotos", recordó Iara.

Y Kala, que acaba de terminar el secundario, acotó que cuando era más chica "quería ser jueza para saber que pasó, pero aprendí a recordar a mi papá de otra manera, el legado de lo fuerte que es llevar su apellido y que en cualquier lugar me hablen muy bien de él, seguir luchando hasta el final".

"Gracias a mi mamá pudimos canalizar el duelo por otro lado, yo sé lo que necesito saber, nuestro papá hubiese querido que sigamos adelante con nuestras vidas", agregó Iara sobre la incógnita de cómo fue la muerte de Alberto Nisman.