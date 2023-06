Las negociaciones secretas de última hora para definir los candidatos presidenciales y las listas

“Massa tenía que viajar a mediados de junio para cerrar el acuerdo con el FMI, pero ese viaje nunca llegó porque aún no hay acuerdo”, señalaron a A24.com fuentes kirchneristas.

No le dieron por ahora el auxilio financiero que Massa necesitaba y había pronosticado. Y eso, a los ojos de Cristina Kirchner, hacía inviable su candidatura presidencial. Cualquier cimbronazo de la economía por falta de dólares, en plena campaña, podía afectar al candidato de Unión por la Patria y era un riesgo que Cristina no podía a correr.

“Cristina no podía arriesgarse a tener al ministro de Economía en la boleta presidencial si había un desastre económico de aquí a las PASO o a las elecciones generales”, señaló a A24.com un miembro del Instituto Patria.

Cristina eligió a su delfín y lo rodeó de los gobernadores del PJ

Cristina Kirchner y la foto que dejó una señal sobre la posible fórmula presidencial. Wado de Pedro y Sergio Massa juntos y a otro costado Axel Kicillof. Máximo Kirchner el armador político. Foto kirchnerismo.jpg

Es por eso que desde temprano comenzó a trascender la fórmula Wado De Pedro-Juan Manzur. El gobernador saliente de Tucumán fue designado porque garantizaría un acuerdo con los gobernadores del PJ. Era necesario para que no se tienten a respaldar a Daniel Scioli, embajador en Brasil. Cristina eligió a su delfín y lo rodeó de gobernadores.

En ese contexto, Sergio Massa confirmó que irá como candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires y su esposa, Malena Galmarini, peleará en una PASO contra el intendente Julio Zamora por el municipio de Tigre. A última hora, se descartó que Malena Galmarini fuera la compañera de fórmula del gobernador Axel Kicillof que buscará su reelección y fue descartado para la presidencial.

En la boleta de candidato a diputado nacional por Buenos Aires podrían ir Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, o el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez, que acompañó a De Pedro este jueves a un encuentro con la Unión Industrial Argentina en su estreno como precandidato. "Hasta que no firmen no dirán nada", decían cerca de Katopidis.

Massa: "Nunca dije que quiero ser candidato"

En los últimos días el ministro de Economía se vio tentado a lanzarse como candidato, aunque en público lo negaba tajantemente.

Sergio Massa BID.jpg

“Nunca dije que quiero ser candidato, pregúntenles a los que lo dicen por mí”, le había dicho en los últimos días a sus más allegados, según pudo confirmar A24.com. Sin embargo, estaba midiendo la reacción del FMI para otorgar el refuerzo financiero y sondear la última oportunidad de postularse, algo que lo tentaba por la perspectiva económica a futuro del país.

En Unión por la Patria aseguraron a A24.com hasta última hora del jueves que los dirigentes massistas estaban tratando de insistir en un acuerdo de unidad y no se resignaban a que Wado de Pedro fuera el candidato. Finalmente, Massa aceptó la candidatura a senador nacional por Buenos Aires.

De ese modo, Cristina Kirchner optó por un candidato como Wado de Pedro que peleaba con Massa por las preferencias en las encuestas y un compañero de fórmula que no figuraba en los sondeos de intención de voto.

Scioli apostó a Hugo Moyano y a las "dos puntas" de los gobernadores

Del otro lado, estará finalmente Daniel Scioli, que hasta este jueves no definió candidato a vicepresidente, pero durante el acto de ayer junto a Victoria Tolosa Paz, su candidata a gobernadora bonaerense, lanzó a Hugo Moyano como primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Fue una señal al peronismo para dar cuenta de que tendrá el apoyo de un sindicato relevante en la CGT.

Sin embargo, sugestivamente, Wado De Pero difundió una foto abrazado con Pablo Moyano, hijo de Hugo, que milita en las huestes del kircherismo puro. Los Moyano suelen dividirse los espacios para ocupar todos los frentes políticos. Scioli conversa con gobernadores y asegura que en un 90% juegan a "dos puntas" pese a que respalden explícitamente a De Pedro y a Manzur.

De ese modo, se cumplió un adelanto de A24.com del 7 de abril último cuando adelantó que la interna del peronismo se encaminaba a una PASO entre Wado De Pedro y Daniel Scioli. Es lo que finalmente ocurrirá.

Bullrich ocupó el decisivo radicalismo de Mendoza

Patricia Bullrich Luis Petri.jpg

En tanto, en la oposición, Patricia Bullrich pareció sacar ventaja sobre Rodríguez Larreta en el armado presidencial tras los anuncios. El ex diputado radical Luis Petri, de Mendoza, será su candidato a vicepresidente. Fue un acuerdo tejido por su máximo operador en el interior, Damián Arabia, sobre la base de un acuerdo con el candidato a gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, y con el diputado radical mendocino Julio Cobos.

Arabia fue el mismo que armó la foto en Mendoza con el Grupo Vendimia. En aquel momento, Arabia y Cornejo habían acordado esa reunión de Patricia con dirigentes radicales de peso: el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, el de Corrientes, Gustavo Valdes, el diputado cordobés Rodrigo De Loredo y el bonaerense Facundo Manes, la senadora santafecina Carolina Losada y el formoseño Luis Naidenoff. Petri es una continuidad del también llamado Grupo Malbec.

Como ex diputado, Petri trabajó siempre muy cerca de Patricia Bullrich cuándo ésta era ministra de Seguridad y tiene condiciones de “halcón”, es duro en sus definiciones contra el peronismo y en especial contra el kirchnerismo. Además, Petri sacó el 40% de los votos en las PASO mendocinas contra Cornejo, que ganó con el 60%, pero tiene una excelente relación con el actual senador Cornejo.

La ex ministra también hará pie en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

Por lo tanto, Petri le aportará a Bullrich una fuerte estructura radical en una provincia de peso como Mendoza, donde además la figura de Bullrich es bien valorada. Por lo demás, Bullrich tiene el apoyo del radicalismo de Córdoba, que rechazó el intento de Larreta de acordar con el gobernador Juan Schiaretti, y la UCR de Santa Fe, que tiene a Carolina Losada como candidata a gobernadora con chances de ganar.

El otro dato relevante, aunque no fue oficializado, fue el casi cerrado acuerdo entre Bullrich y el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, que será candidato a senador nacional por Buenos Aires. Y un intendente radical del interior bonaerense, que responderá a Abad, sería el compañero de fórmula de Néstor Grindetti, candidato a gobernador de Patricia Bullrich.

De ese modo, la ex ministra de Seguridad se aseguraría el fuerte apoyo territorial del radicalismo bonaerense para las elecciones contra Rodríguez Larreta en las PASO. Los intendentes radicales del interior productivo de Buenos Aires le dicen a Abad que los chacareros prefieren a Bullrich. Y los intendentes juegan a ganador por temor al arrastre electoral.

También Bullrich se garantizó apoyo territorial de Cristian Ritondo al confirmarlo, aunque aún sin oficializar, como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ritondo aseguraría también el apoyo de María Eugenia Vidal, ex gobernadora, y del diputado Alejandro Finocchiaro.

Como ex ministro de Seguridad, Ritondo colaboro con Bullrich y articuló apoyos en el conurbano con fuerte inserción territorial. Se trata de un ex dirigente peronista que suele conocer la trama de los territorios.

Larreta se aseguró la UCR nacional, la de Jujuy y la de Ciudad

Rodríguez Larreta, por su parte, tiene acordado con Gerardo Morales la conformación de la fórmula presidencial. El gobernador de Jujuy, en medio de la semana caótica en en su provincia, confirmó que se anunciaría el acuerdo, pero eso no ocurrió hasta última hora de anoche. Morales le garantiza a Rodríguez Larreta el apoyo de la UCR nacional, aunque su base de influencia es el territorio jujeño.

Larreta-Lousteau-Morales.jpeg

El jefe de gobierno porteño, además, tiene el apoyo de una parte de la UCR de la Ciudad que está liderada por el diputado Emiliano Yacobitti y el senador Martín Lousteau. En esos apoyos se fundamenta su base radical.

“Horacio se inclinó por Morales porque maneja gran parte de la estructura radical, hizo una buena elección en su provincia, donde su candidato Carlos Sadir, ganó con el 50%, y el Gobierno se encargó de hacerlo subir estos días con el caos que generó en Jujuy”, interpretaron en el entorno larretista. “Le asegura a Horacio un despliegue territorial en todo el país”, señalaron en el gobierno porteño.

Una disputa por el apoyo del radical correntino Gustavo Valdes

“Además, Morales complementa muy bien a Horacio porque es un duro, o halcón, y eso le aporta votos a la moderación de Larreta”, señalaron a A24.com en el entorno larretista. También en los últimos tiempos Larreta reclutó apoyos del gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdes, aunque el bullrichismo apuesta a atraerlo con el senador Luis Naidenoff con quien tiene fuerte llegada a Valdes.

En el resto del armado bonaerense, Larreta anunció al peronista republicano Miguel Pichetto como candidato a diputado nacional en la provincia. Y avanza en negociaciones para que José Luis Espert, de Avanza Libertad, sea el candidato a senador nacional y de ese modo se bajaría de la contienda presidencial al igual que Pichetto.

larreta pichetto.png

Espert le arrimaría a Larreta un voto liberal que de otro modo podría canalizarse a Bullrich, pero no tiene intendentes que le aseguren apoyo territorial. Pichetto, igualmente, puede ser atractivo para un electorado peronista bonaerense anti K, pero tampoco tiene fuerte inserción de base.

“Lo importante para nosotros es que Espert no juegue en las presidenciales porque allí le quita votos a Patricia. Y ese fue el compromiso con él”, dijo un dirigente bullrichista. Sobre el final del día, Patricia Bullrich anunció a ex bailarín Maximiliano Guerra como candidato a diputado nacional en la Ciudad. “Vamos a poner en las listas a mucha gente que viene de la política”, había dicho por la mañana. Hasta el sábado a la medianoche, continuarán las sorpresas.