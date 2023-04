Elecciones 2023

El Frente de Todos se encamina a una PASO entre Wado De Pedro y Daniel Scioli

Cristina Kirchner duda que Sergio Massa pueda postularse por la crisis económica y el ministro no piensa en ello. El "tapado" no funciona por ahora y su elegido sería Wado. Alberto Fernández no se presentaría. ¿Cuál es la estrategia de Scioli?