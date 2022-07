Las primeras reacciones de la oposición tras la elección de Silvina Batakis como ministra de Economía

Las primeras reacciones de la oposición tras la elección de Silvina Batakis

Por el lado de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich manifestó: "El presidente tomó una decisión: más kirchnerismo. La nuestra para los argentinos debe ser más Juntos por el Cambio. Más cambio para combatir la falta de gobierno y la decadencia. Vamos a sostener con fuerza nuestra alternativa"

tuit oposicion batakis.jpg

De ese mismo espacio político, pero desde el radicalismo, la senadora por Carolina Losada expresó: "La velocidad de los errores no forzados de este gobierno kirchnerista (cuyas consecuencias padecemos todos) supera todo".

"Combatir la pobreza no les viene saliendo, la aumentan día a día. Ahora, en cuanto a lo que plantea la flamante ministra. ¿Y el sector privado? El Estado planifica. ¿Y el mercado?", completó el posteo.

Por otro lado, la diputada radical Karina Banfi fue una de las primeras en tuitear al respecto tras la confirmación de la nueva funcionaria del Gabinete nacional. “Luego de proponerle a medio mundo el Ministerio de Economía, Cristina impuso la que ella quiere: Silvina Batakis, última ministra de Scioli, autora de la quita de los fondos a la CABA. Cristina ganó, perdió la Argentina”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

tuit oposicion batakis III.jpg

Más criticas de la oposición: "Cristina le impuso a Alberto a la nueva ministra de Economía"

Por su parte, Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, expresó: "Ganó Cristina. Eligió a una candidata que parece más militante que ministra. Con experiencia en la Provincia de 2011 a 2015, un historial para el olvido".

"Tuvieron la oportunidad de mejorar y terminaron profundizando este modelo agotado", agregó el legislador, que además está lanzado a una carrera por ser candidato a gobernador de Buenos Aires en 2023.

Mario Negri, presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, escribió: "La crisis se devora minuto a minuto la autoridad presidencial. Cristina le impuso a Alberto a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis (iba a ser ministra de Scioli si ganaba en 2015), que responde al kirchnerismo. Cuesta creer que la lógica del poder loteado tenga resultados".

tuit oposicion batakis II.jpg

En la misma línea, el exvicepresidente Julio Cobos, diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), sostuvo: "Con la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio en reemplazo de Martín Guzmán, queda claro que la economía queda el 100% en manos de la Vicepresidenta de la Nación".

"La gravedad de la situación ameritaba no solo una persona con más volumen político, sino un plan para terminar este período de gobierno. La solución no es la ministra de Scioli, que fue la única en la historia de la provincia de Buenos Aires que no pudo pagar los aguinaldos. A ese compromiso lo salvó María Eugenia Vidal, asistida desde la Nación por el presidente Mauricio Macri", sentenció Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de la Nación. Y coincidió: "Finalmente, ganó Cristina Fernández".

Por su parte, José Luis Espert, legislador de Avanza Libertad, no perdonó en TV: "Poner a Batakis como ministra de Economía es como agarrar una baldosa y esperar que recite Cervantes”.