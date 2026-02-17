A24.com

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

Vivió un momento límite y hoy lo cuenta: el drama de una ex Gran Hermano que casi le cuesta la vida

Una ex Gran Hermano relató el duro momento que vivió tras una internación de urgencia, con días en terapia y secuelas físicas que aún arrastra.

17 feb 2026, 18:23
Gran Hermano

Silvina Scheffler, recordada por su paso en Gran Hermano 2007 y por su relación con Nito Artaza, reapareció después de atravesar un momento crítico de salud. La exparticipante del reality estuvo internada de urgencia en la clínica Bazterrica a fines de diciembre, con un diagnóstico que la puso al borde de la muerte.

La enfermedad que padeció fue leptospirosis, una infección que se transmite por contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con orina de animales infectados. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolores musculares intensos y, en casos graves, complicaciones en órganos vitales como riñones e hígado.

Ya recuperada y con el alta médica desde el 2 de enero, Silvina visitó el programa A la Barbarossa (Telefe) y compartió su experiencia. Allí pidió disculpas por no haber podido asistir antes y describió las secuelas que aún enfrenta: “Sigo recuperando masa muscular, con contracturas, con dolor de cuello. Aunque no tanto como antes. Estoy en proceso”.

El relato fue crudo y conmovedor. “Tuve leptospirosis, es parecido al hantavirus, pero afecta riñones e hígado. En mi caso afectó los dos órganos y tuve diálisis. Estuve 16 días internada, seis en terapia. Fue un proceso súper difícil”, recordó. La mediática explicó que el diagnóstico tardó en llegar, ya que primero se pensó en una gripe y luego en dengue.

Con sinceridad, Scheffler contó cómo los síntomas la dejaron sin fuerzas: “No me respondía la cabeza y el cuerpo tampoco”, dijo, y agregó: “Sufrí mucho, tuve muchos dolores. No podía hacer nada con mi cuerpo, ni comer. Me daban de comer en la boca. Fue una experiencia traumática”.

Hoy, con otra perspectiva, reflexiona sobre lo vivido y admite que no fue consciente del riesgo que corría: “Después me dijeron que no fui consciente de que casi me voy. Es una falla multiorgánica”.

Telefe confirmó a fines de enero que el reality más famoso de la televisión argentina vuelve con una edición especial llamada Generación Dorada. El estreno será el lunes 23 de febrero y, como siempre, estará bajo la conducción de Santiago del Moro.

En esta nueva temporada, el programa buscará volver a captar al público con la clásica convivencia en aislamiento total, sin contacto con el exterior, y con las competencias como eje central del juego.

La casa también tendrá cambios importantes: se sumará una pileta climatizada cubierta para los meses fríos y una playa artificial con arena, cascada y vegetación para aprovechar los últimos días de verano.

Con la cuenta regresiva en marcha, Santiago del Moro utilizó sus redes sociales para dar precisiones sobre el debut. Desde sus historias de Instagram confirmó la fecha y adelantó cómo será la dinámica de las primeras galas y nominaciones.

"Novedades de Gran Hermano. Lunes 23 (de febrero) debut, Gala (1era parte)", escribió el conductor sobre la imagen del icónico ojo dorado. Luego agregó que el "Martes 24" se verá la "2da parte" de la Gala, mientras que el "Miércoles 25" será el turno de la primera gala de nominación y del esperado debate con especialistas.

Este regreso coincide con los 25 años del formato en Argentina, y por eso se esperan más de 30 participantes, entre figuras reconocidas y concursantes anónimos. Una edición que promete ser histórica y que ya genera expectativa entre los fanáticos.

