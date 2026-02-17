Vivió un momento límite y hoy lo cuenta: el drama de una ex Gran Hermano que casi le cuesta la vida

Con sinceridad, Scheffler contó cómo los síntomas la dejaron sin fuerzas: “No me respondía la cabeza y el cuerpo tampoco”, dijo, y agregó: “Sufrí mucho, tuve muchos dolores. No podía hacer nada con mi cuerpo, ni comer. Me daban de comer en la boca. Fue una experiencia traumática”.

Hoy, con otra perspectiva, reflexiona sobre lo vivido y admite que no fue consciente del riesgo que corría: “Después me dijeron que no fui consciente de que casi me voy. Es una falla multiorgánica”.

Cómo será el arranque de Gran Hermano Generación Dorada y la fecha de la primera nominación

Telefe confirmó a fines de enero que el reality más famoso de la televisión argentina vuelve con una edición especial llamada Generación Dorada. El estreno será el lunes 23 de febrero y, como siempre, estará bajo la conducción de Santiago del Moro.

En esta nueva temporada, el programa buscará volver a captar al público con la clásica convivencia en aislamiento total, sin contacto con el exterior, y con las competencias como eje central del juego.

La casa también tendrá cambios importantes: se sumará una pileta climatizada cubierta para los meses fríos y una playa artificial con arena, cascada y vegetación para aprovechar los últimos días de verano.

Con la cuenta regresiva en marcha, Santiago del Moro utilizó sus redes sociales para dar precisiones sobre el debut. Desde sus historias de Instagram confirmó la fecha y adelantó cómo será la dinámica de las primeras galas y nominaciones.

"Novedades de Gran Hermano. Lunes 23 (de febrero) debut, Gala (1era parte)", escribió el conductor sobre la imagen del icónico ojo dorado. Luego agregó que el "Martes 24" se verá la "2da parte" de la Gala, mientras que el "Miércoles 25" será el turno de la primera gala de nominación y del esperado debate con especialistas.

Este regreso coincide con los 25 años del formato en Argentina, y por eso se esperan más de 30 participantes, entre figuras reconocidas y concursantes anónimos. Una edición que promete ser histórica y que ya genera expectativa entre los fanáticos.