Úrsula Corberó se mostró por primera vez junto a su hijo Dante y conmovió a todos con una tierna foto
La actriz Úrsula Corberó compartió su primera imagen como mamá tras el nacimiento de su hijo junto a Chino Darín y emocionó a sus seguidores con un mensaje simple y contundente.
17 feb 2026, 18:13
La llegada de Úrsula Corberó y Chino Darín a la maternidad y paternidad revolucionó tanto a España como a la Argentina. Tras el nacimiento de Dante en Barcelona y las primeras declaraciones públicas del flamante papá y del orgulloso abuelo, Ricardo Darín, todas las miradas estaban puestas en la actriz, que había optado por el silencio desde el parto.
Finalmente, Úrsula rompió ese bajo perfil y decidió compartir su primera postal como mamá. Lo hizo a través de una story en su cuenta de Instagram, marcando su regreso a las redes luego de varios meses de ausencia y del lógico descanso por la llegada de su hijo.
En la imagen se la ve caminando por una calle europea, empujando un cochecito de bebé. Apenas asoman los piecitos de Dante, tapados con una mantita, mientras ella sostiene el coche con una mano y con la otra se abriga en el bolsillo de un largo tapado negro que le llega casi hasta los tobillos. Con lentes de sol, su clásico flequillo y bajo un sol tímido de invierno, la actriz transmite calma y felicidad en esta nueva etapa.
Para acompañar la foto, eligió una frase tan simple como potente: "Hola. Soy mami", sumando un emoji con lágrima de emoción y un corazón que refleja lo movilizante del momento. Sin necesidad de agregar más palabras, Úrsula presentó oficialmente su nueva vida junto a Dante, después de las emotivas expresiones públicas de su pareja y del abuelo del pequeño.
Quién de la familia Darín reveló "por error" el género del bebé de Úrsula Corberó y el Chino Darín
La encargada de dejar al descubierto el dato que hasta ese momento se mantenía bajo absoluto hermetismo fue Clara Darín, hermana del actor. Todo ocurrió semanas antes del parto, cuando compartió en sus redes sociales un carrusel de imágenes con distintas postales de su vida cotidiana.
Entre esas fotos apareció un detalle que no pasó inadvertido para los seguidores más atentos: un pequeño body de bebé en color celeste. La imagen se viralizó en cuestión de horas y muchos interpretaron el tono como una señal inequívoca de que el hijo en camino sería varón.
Si bien ni Úrsula Corberó ni Chino Darín habían confirmado la versión en ese momento, el supuesto “descuido” fue suficiente para encender las especulaciones y convertir el tema en tendencia en redes sociales. El gesto, mínimo pero contundente, terminó funcionando como una pista inesperada.
Con el diario del lunes, muchos recuerdan aquella publicación como la señal que anticipó lo que después se confirmó. Fieles a su perfil reservado, la pareja mantuvo el misterio hasta el final, pero el detalle compartido por Clara terminó adelantando lo que era un secreto a voces.