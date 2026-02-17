Úrsula Corberó se mostró por primera vez junto a su hijo Dante y conmovió a todos con una tierna foto

Ursula Corberó

Quién de la familia Darín reveló "por error" el género del bebé de Úrsula Corberó y el Chino Darín

La encargada de dejar al descubierto el dato que hasta ese momento se mantenía bajo absoluto hermetismo fue Clara Darín, hermana del actor. Todo ocurrió semanas antes del parto, cuando compartió en sus redes sociales un carrusel de imágenes con distintas postales de su vida cotidiana.

Entre esas fotos apareció un detalle que no pasó inadvertido para los seguidores más atentos: un pequeño body de bebé en color celeste. La imagen se viralizó en cuestión de horas y muchos interpretaron el tono como una señal inequívoca de que el hijo en camino sería varón.

Si bien ni Úrsula Corberó ni Chino Darín habían confirmado la versión en ese momento, el supuesto “descuido” fue suficiente para encender las especulaciones y convertir el tema en tendencia en redes sociales. El gesto, mínimo pero contundente, terminó funcionando como una pista inesperada.

Con el diario del lunes, muchos recuerdan aquella publicación como la señal que anticipó lo que después se confirmó. Fieles a su perfil reservado, la pareja mantuvo el misterio hasta el final, pero el detalle compartido por Clara terminó adelantando lo que era un secreto a voces.