La CGT se reúne para definir si convoca a un paro nacional contra la Reforma Laboral

Jerónimo detalló en diálogo con Radio 10 que la reunión tiene “carácter de urgencia para analizar el avance del proyecto en Diputados y ordenar la estrategia sindical”. El dirigente consideró que la reforma laboral representa un cambio estructural que impactará en derechos históricos.

Dentro de la central conviven sectores dialoguistas y otros que reclaman confrontación directa. La media sanción en el Senado terminó de acelerar el debate interno.

Si finalmente se concreta, la huelga sería el cuarto paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei, en un contexto de tensión creciente entre el oficialismo y el movimiento sindical.

El posible calendario del paro de la CGT

La CGT evalúa que la medida coincida con el día en que el proyecto sea tratado en el recinto de Diputados. Según trascendió, el oficialismo buscaría dictamen en comisiones el miércoles y sesión el jueves.

Esa fecha ya fue elegida por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que convocó a un paro sectorial con movilización al Congreso. La protesta comenzará a las 10 de la mañana y tendrá como consignas “No a la reforma laboral” y “Aumento salarial ya”.

La UOM forma parte del Consejo Directivo de la CGT y su decisión generó presión sobre el resto de la central para avanzar en una medida nacional.

Además, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), integrado por Aceiteros, ATE, la UOM y las dos CTA, ya anticipó que acompañará con protestas y movilizaciones.

Las críticas sindicales a la Reforma Laboral

El rechazo de la CGT se centra en varios puntos del proyecto. Jerónimo cuestionó especialmente el esquema de licencias laborales. Uno de los artículos permite que el empleador abone un porcentaje del salario -del 75% o incluso del 50%- en determinadas situaciones, como enfermedades no laborales o accidentes fuera del trabajo.

Para el dirigente, la iniciativa es “una locura que impacta directamente en los derechos adquiridos en materia de salud laboral”.

También advirtió que la reforma promueve “la ruptura de la estructura representativa de los trabajadores con el objetivo posterior de avanzar sobre derechos históricos”.

Desde la central consideran que el proyecto tiene una fuerte carga ideológica y que apunta a modificar el equilibrio entre trabajadores y empleadores.

El mensaje a los Diputados

Jerónimo envió un mensaje directo al Congreso. “No puede avanzar tal como está. Los diputados tienen que entender que deben rechazar el proyecto”, sostuvo.

El dirigente aseguró que el movimiento sindical agotó las instancias de diálogo con gobernadores y legisladores. “Hablamos con senadores y gobernadores. El Gobierno quiere ser el verdugo y romper los derechos de los trabajadores”, agregó.

La respuesta del Gobierno

Desde el oficialismo defendieron los cambios. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que la reforma busca modernizar el sistema laboral.

Según el funcionario, la reducción del salario en determinadas licencias busca evitar abusos y limitar costos ocultos para las empresas. “Si te lesionaste en una situación en la que el empleador no tuvo responsabilidad, la cobertura es del 50%”, explicó.

Patricia Bullrich por Reforma Laboral en el Senado

En paralelo, la ex ministra de Seguridad y actual senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, informó este domingo que el oficialismo estudia introducir cambios en el artículo 44 de la Reforma Laboral, que establece un nuevo régimen de licencias por enfermedad y contempla una reducción salarial en determinados casos.

En declaraciones a TN, la legisladora sostuvo que la modificación apuntará exclusivamente a enfermedades “severas, degenerativas o irrecuperables”. “Sobre lo que son enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar el 100% (del salario). Lo estamos trabajando. Sólo en caso de verificación de casos fehacientes”, afirmó.

El proyecto, ya aprobado en el Senado y actualmente en debate en la Cámara de Diputados, establece que los trabajadores que sufran enfermedades derivadas de cuestiones recreativas ajenas al trabajo percibirán el 50% de su salario cuando la licencia supere los tres meses, y el 75% en casos de afecciones involuntarias. Ahora, desde el oficialismo, referenciado en La Libertad Avanza, evalúan ajustar ese esquema para los cuadros graves debidamente certificados.

Bullrich defendió la reducción del 50% en los demás casos y argumentó que la iniciativa responde a la existencia de una “mafia de certificados truchos”, a la que atribuyó altos niveles de ausentismo laboral. Según indicó, Argentina registra un 15% de ausencias justificadas, cifra que consideró excesiva y vinculada a prácticas fraudulentas. “Antes de que llegue la policía, llegan los abogados a ofrecer certificados”, señaló.