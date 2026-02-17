Carnaval 2026: récord de turistas, ocupación superior al 80% y más de $1 billón en gasto en todo el país
Las cifras informadas por CAME y la Secretaría de Turismo detallaron el impacto del fin de semana largo. Los principales destinos elegidos fueron el Valle de Punilla, Pinamar y Jujuy.
El cambio que se espera ahora en la Costa tras uno de los mejores fines de semana del verano por el carnaval.
El fin de semana XXL de Carnaval dejó un fuerte impulso para el turismo en el inicio de 2026. Con niveles de ocupación elevados y millones de viajeros en todo el país, el sector celebra los resultados y proyecta un año con buenas perspectivas, impulsado por la demanda interna y la continuidad de los feriados largos.
Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 3 millones de turistas viajaron por distintos destinos, lo que representa un crecimiento del 7,2% respecto del mismo feriado del año anterior. Además, el gasto total alcanzó $1.007.793 millones, con fuerte impacto en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.
El informe destacó que el gasto directo total creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana de 2025. Sin embargo, el gasto diario promedio por turista fue de $111.605, lo que implicó una baja del 7,7% en términos reales.
La estadía promedio se ubicó en tres días. El movimiento fue intenso tanto en destinos tradicionales como en plazas emergentes, con gran presencia de turistas en Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, además de la Costa Atlántica y ciudades de la Patagonia.
Desde CAME subrayaron que se trata de un récord histórico para este feriado. “Los números del Carnaval 2026 fueron los más altos en cantidad de turistas. La mejor marca anterior había sido en 2023, con 2.925.000 viajeros”, indicaron.
Por su parte, la Secretaría de Turismo también destacó el desempeño del sector y aseguró que la ocupación hotelera superó el 80% en promedio a nivel nacional.
Destinos más elegidos en el feriado XXL de Carnaval
El relevamiento de CAME y del Gobierno mostró una amplia distribución de la demanda en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, Valeria del Mar, Ostende, Pinamar y Cariló superaron el 90% de ocupación hotelera, mientras que Mar del Plata alcanzó el 85%.
En la Ciudad de Buenos Aires, el promedio fue del 83%, el mejor registro de los últimos cinco años para este feriado. En Córdoba, los destinos más elegidos fueron el Valle de Punilla, con ocupación plena, Villa Carlos Paz con el 86% y Santa Rosa de Calamuchita con el 85%.
En la región de Cuyo, San Rafael y Uspallata, en Mendoza, superaron el 90%, mientras que San Luis alcanzó niveles cercanos al 100%.
El norte argentino también mostró fuerte movimiento: Tilcara, la Quebrada y los Valles de Jujuy registraron ocupación superior al 95%, mientras que la ciudad de Salta llegó al 70%.
En la Patagonia, Tierra del Fuego superó el 90% y Neuquén junto con San Carlos de Bariloche se destacaron con niveles cercanos al 80%.
Expectativas para el turismo en 2026
Con estos resultados, el sector turístico apuesta a sostener la recuperación durante el año. Los feriados largos, los eventos culturales y la promoción del turismo interno aparecen como factores clave para mantener el nivel de actividad.
En este escenario, el desempeño del Carnaval 2026 se presenta como un indicador positivo para la temporada y para el desarrollo del turismo nacional.