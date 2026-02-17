Carnaval 2026: récord de turistas, ocupación superior al 80% y más de $1 billón en gasto en todo el país

Embed

Desde CAME subrayaron que se trata de un récord histórico para este feriado. “Los números del Carnaval 2026 fueron los más altos en cantidad de turistas. La mejor marca anterior había sido en 2023, con 2.925.000 viajeros”, indicaron.

Por su parte, la Secretaría de Turismo también destacó el desempeño del sector y aseguró que la ocupación hotelera superó el 80% en promedio a nivel nacional.

Destinos más elegidos en el feriado XXL de Carnaval

El relevamiento de CAME y del Gobierno mostró una amplia distribución de la demanda en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, Valeria del Mar, Ostende, Pinamar y Cariló superaron el 90% de ocupación hotelera, mientras que Mar del Plata alcanzó el 85%.

En la Ciudad de Buenos Aires, el promedio fue del 83%, el mejor registro de los últimos cinco años para este feriado. En Córdoba, los destinos más elegidos fueron el Valle de Punilla, con ocupación plena, Villa Carlos Paz con el 86% y Santa Rosa de Calamuchita con el 85%.

Viajaron 3 millones de turistas (7,2% más que el año pasado) con un impacto económico directo de más de 1 billón de pesos.



El gasto directo total creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado

En la región de Cuyo, San Rafael y Uspallata, en Mendoza, superaron el 90%, mientras que San Luis alcanzó niveles cercanos al 100%.

El norte argentino también mostró fuerte movimiento: Tilcara, la Quebrada y los Valles de Jujuy registraron ocupación superior al 95%, mientras que la ciudad de Salta llegó al 70%.

En la Patagonia, Tierra del Fuego superó el 90% y Neuquén junto con San Carlos de Bariloche se destacaron con niveles cercanos al 80%.

Los principales destinos elegidos fueron el Valle de Punilla, Pinamar y Jujuy.

Expectativas para el turismo en 2026

Con estos resultados, el sector turístico apuesta a sostener la recuperación durante el año. Los feriados largos, los eventos culturales y la promoción del turismo interno aparecen como factores clave para mantener el nivel de actividad.

En este escenario, el desempeño del Carnaval 2026 se presenta como un indicador positivo para la temporada y para el desarrollo del turismo nacional.