Las sorpresas en las PASO de Santa Fe, ¿se pueden replicar a nivel nacional?

Hablabamos el domingo de las similitudes entre Santa Fe y la elección nacional.

Interna fuerte en Juntos por el Cambio (Losada vs. Pullaro; Bullrich vs. Larreta).

Un gobernador con pésima imagen y serias dificultades para gestionar (Omar Perotti y Alberto Fernández).

Un peronista “moderado” como candidato principal que cuenta con el apoyo de Cristina Kirchner.

Un ultrakirchnerista (Cleri, de la Cámpora) para evitar que se vayan votos por izquierda (una función similar a la que cumple Grabois).

Y luego las dudas que se disiparon:

Parecía que ganaba Losada. Eso decían la mayor parte de las encuestas independientes. En realidad era casi un empate técnico, pero parte del análisis era que los más enojados con la política contestaban menos encuestas y que eso podía estirar la diferencia.

Ese resultado no se dio y se repitió el fenómeno de 2021. En aquella oportunidad Pullaro competía como precandidato a senador y aparecía cuarto en las encuestas. Al final quedó segundo y perdió contra Losada por solo 15 mil votos. Algo así volvió a pasar ahora. No solo Losada no ganó sino que la diferencia a favor de Pullaro fue abrumadora, sobre todo en el interior.

Se hablaba en la previa de "voto emocional". Ahí primaba la idea de votar a una outsider, una periodista que redoblaba la apuesta siempre. Pero al final los santafesinos eligieron a un candidato con experiencia de gestión y que viene de la política. Ganó "la casta".

Quedan dudas. ¿Se van a sumar los votos de Losada a Pullaro? ¿Juntos por el Cambio va a poder retener el caudal de votos que tuvo con los tres candidatos? ¿Cómo se van a sanar las heridas que dejó la campaña? Además de Losada, también perdió Mónica Fein del socialismo que se integró al Frente de Frentes.

¿Puede el peronismo recuperar alguno de los votos de los perdedores de la interna? Incógnitas.

Ganadores y perdedores nacionales

Horacio Rodríguez Larreta fue el gran ganador de la interna a nivel nacional. Apostó por Pullaro y ganó. Un dato interesante es que hasta un tiempo Pullaro tenía buena sintonía con Patricia Bullrich: los dos habían sido ministros de Seguridad (él en Santa Fe, ella en Nación) y los dos se asumían como "duros" en esa materia. Pero Bullrich optó por una candidata mediática con un discurso más antikirchnerista a nivel nacional. Los santafesino eligieron al que les hablaba más de los problemas locales.

Dato adicional: en las últimas 4 elecciones en las que Larreta jugó fuerte, el resultado acompañó: Santa Fe, San Luis, San Juan y Corrientes. En Mendoza, no le fue tan bien a Cornejo como ella esperaba; en Córdoba, Larreta saltó del barco antes de la derrota.

claudiopoggi-san-luis-larreta-elecciones_.jpg Con el respaldo de Juntos por el Cambio y del senador Adolfo Rodríguez Saá, Poggi rompe con la hegemonía de ña gobernación peronista en la provincia de San Luis. (Foto: Twitter José Luis Espert).

Patricia Bullrich, Macri y los "Halcones". Nacionalizaron la elección y perdieron. Esto pone una luz amarilla sobre muchas encuestas que hoy dan arriba en las encuestas a Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se puede repetir el fenómeno en las PASO de agosto? ¿Están sobrerepresentados en las encuestas los electores más enojados que responden a favor de Milei y Bullrich?

El peronismo en su peor elección. El principal candidato del peronismo, Marcelo Lewandowski sacó menos votos que Pullaro. El oficialismo local quedó con 45% de las mesas escrutadas a 40 puntos de Juntos por el Cambio en una derrota récord. Otro llamado de atención para Massa y Unión por la Patria. Las encuestas no vaticinaban una derrota tan grande para el candidato oficialista. ¿Puede pasar lo mismo a nivel nacional? Ya había pasado en las PASO 2019.

Javier Milei: no jugó pero igual pierde. Primero porque existía un espacio que predicaba las ideas libertarias pese a que no era apoyado por Milei. Viva la Libertad de Edelvino Bodoira apenas sacó el 3%. No hay al menos un voto ideológico.

Segundo, la novedad en política en esta elección era Caro Losada. Representaba algunos valores similares a los que plantea Milei, no desde lo ideológico sino desde la idea de barrer con la vieja política. Ese concepto también fracasó.

¿Se puede extrapolar esto automáticamente a nivel nacional? No, en absoluto. Pero marca al menos que no todo es lo que parece. Y que una cosa es ser exitoso en los medios o redes sociales y otra cosa -muy distinta- es conseguir los votos.