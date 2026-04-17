El Gobierno apeló ante la Corte Suprema la ley de financiamiento universitario

ley financiamiento universitario

Entre sus principales puntos, la ley establece una recomposición salarial de docentes y no docentes que deberán actualizarse retroactivamente según la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Además, agrega una cláusula de ajuste mensual automática por índice de inflación del INDEC (IPC).

La ley busca garantizar la operatividad de las facultades y ordena la actualización de los gastos de funcionamiento, como son los servicios de luz, agua, gas, y mantenimientos varios, de acuerdo con la inflación del año anterior, con revisiones bimestrales.

Además, ordena la continuidad de programas vinculados a becas estudiantiles y el financiamiento de los hospitales universitarios que son gratuitos para la población y sirven de prácticas para los futuros profesionales. La ley incorporó también la obligatoriedad de auditorías periódicas a cargo de la Auditoría General de la Nación.

El Gobierno, entre el veto y la judicialización

Mahiques Corte Suprema

Pero desde que la norma se sancionó con el apoyo de los bloques aliados al Gobierno, que dieron su apoyo un año después de que el Congreso rechazara el veto del presidente Milei el año anterior, la Casa Rosada intentó frenar su aplicación.

Primero lo hizo mediante el Decreto 759/2025, que suspendía la ejecución presupuestaria bajo el argumento de que la ley no especificaba de dónde saldrían las partidas y aduciendo que violaba otra norma, la de Administración Financiera.

La decisión del Ejecutivo derivó en otra serie de presentaciones judiciales del Consejo Nacional Interuniversitario, de los gremios docentes y organizaciones estudiantiles, que denunciaron al Gobierno por "abandono presupuestario" y la violación de derechos básicos, como el acceso a la educación y la ciencia, consagrados en la Constitución Nacional.

La Casa Rosada respondió en sus diversas apelaciones, como que el Congreso no debe legislar sobre la política económica del Ejecutivo. Sin embargo, el 31 de marzo de este año ese argumento fue definitivamente rechazado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que en su fallo ratificó la vigencia de la ley y fijó el plazo que vence hoy para su aplicación.

A su vez, el Ejecutivo preparó un nuevo proyecto de ley para modificar el sancionado en 2025 por la oposición, adecuándolo al presupuesto 2026, aunque el mismo todavía no consiguió el consenso para ser tratado en el Congreso. De ese modo, la ley sancionada por la oposición sigue vigente.

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A partir de esto, el oficialismo prepara una nueva apelación ante la Cámara Contencioso Administrativa a través de la Procuración General del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio. Mientras tanto, fuentes del Gobierno reiteraron que "la ley rompe el equilibrio fiscal".

En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá definir qué medidas presupuestarias toma para cumplir con la ley, o si insistirá en escudarse en la ley de Administración Financiera para no ejecutar las partidas.