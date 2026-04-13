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Impactante hallazgo en la Universidad Nacional: qué se sabe del bebé que apareció sin vida

El descubrimiento fue en una zona en obras de la Facultad de Arquitectura y activó un fuerte operativo policial.

Impactante hallazgo en la Universidad Nacional: qué se sabe de la beba que apareció sin vida. 

Impactante hallazgo en la Universidad Nacional: qué se sabe de la beba que apareció sin vida. 

El cuerpo de un bebé fue encontrado en un sector en obras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El hecho activó un amplio operativo policial y dio inicio a una investigación que ya tiene intervención judicial.

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Todo ocurrió en la mañana del lunes, cuando obreros que trabajaban en una zona en construcción dentro de la facultad detectaron la presencia del cuerpo y dieron aviso inmediato a las autoridades.

En cuestión de minutos, el predio fue acordonado por fuerzas de seguridad, mientras se desplegaba un operativo con participación de la Policía y peritos forenses.

Un bebé de pocos meses y un dato clave

Según las primeras informaciones, se trataría de una beba de aproximadamente dos meses y medio. Junto al cuerpo se encontró su libreta de nacimiento, un elemento clave que permitió avanzar rápidamente en la identificación y en la reconstrucción de los hechos.

Las primeras hipótesis indican que la menor habría sido abandonada durante el fin de semana en ese sector del predio

La investigación y el rol de la madre

En paralelo al hallazgo, la Policía llevaba adelante la búsqueda de una mujer que había sido denunciada como desaparecida junto a su hija. Con el avance de la investigación, la mujer fue localizada y todo apunta a que sería la madre de la beba encontrada sin vida.

De acuerdo con los primeros datos, había sido vista en un colectivo de la línea 506, cuyo recorrido la dejó en una zona cercana a la facultad.

La Justicia intenta determinar ahora qué ocurrió en las horas previas y cuál fue su responsabilidad en el hecho.

Intervención federal y pericias clave

El caso quedó en manos de la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó medidas urgentes y la intervención de la Policía Federal Argentina, dado que el hecho ocurrió en un predio de jurisdicción nacional.

En paralelo, se espera el resultado de la autopsia, que será determinante para establecer la causa de la muerte; el momento exacto del fallecimiento; y si hubo intervención de terceros.

La zona permanece bajo custodia policial, aunque las autoridades universitarias confirmaron que el dictado de clases no fue suspendido.

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