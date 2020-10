"Cualquiera se le anima al Presidente (hasta los amigos)": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale habló sobre las internas y críticas que existen dentro del Gobierno tras cada decisión de Alberto Fernández y señaló: "Cualquiera se le anima al Presidente".

"Dice Jorge Asís que el gran problema que tiene este Gobierno es la falta de autoridad presidencial. Dicho mucho más fácil, cualquiera se le anima al Presidente; y ya no hablamos de opositores duros, sino también de los propios que no pasan un día sin humillarlo. Lo peor que le podés decir a un Presidente en Argentina no es corrupto o autoritario, sino débil. Y lo que estamos notando, lamentablemente, es un Gobierno débil que se deja sopapear insistentemente por su propia base de poder".

"Cuando pasan cosas que a Cristina Kirchner no le gustan, casualmente siempre aparecen los mismos con los tapones de punta. La Vicepresidenta siempre tiene a mano a sus voceros radicalizados que le muestran al Presidente su malestar. No hace falta que Cristina diga nada, pero toto el mundo se entera que ella no está contenta".

"No se puede estar bien con Dios y con el Diablo. El Presidente quiso estar bien al mismo tiempo con EE.UU y con Venezuela. El resultado, se enojaron ambos. Pero la debilidad presidencial va más allá de Venezuela. Y ya no se trata del ala dura del macrismo, sin los amigos y aliados los que humillan al Presidente y le piden un recambio completo del Gabinete cuando todavía no llegó a su primer año de gobierno".

"Es lo que piensa Cristina Kirchner, pero prefiere que lo digan sus voceros. Si fuera por ella y por La Cámpora habría que barrer medio Gabinete. En la intimidad, con el micrófono apagado, te dicen que este Gabinete no está preparado para manejar un país en crisis y que la pandemia profundizó la necesidad de un recambio urgente. Otros peronistas y kirchneristas no pasan un día sin criticar al Gobierno de Alberto Fernández y con un diagnóstico común: un Gobierno sin rumbo y con demasiadas internas de poder".

"Estas son las consecuencias de tener un Gabinete loteado, de tener un Gobierno de coalición donde el Presidente tiene menos poder real, territorial, simbólico y político que la Vicepresidenta. Todos los Gobiernos de la democracia tenían sus internas, pero lo que tenés acá es que cada decisión o discurso tiene que caerle bien a Cristina porque sino se pudre todo. Es muy difícil estar tomando decisiones todo el tiempo con un ojo puesto en la gente y el otro en la Vicepresidenta. Es un Presidente que vive con la espada de Damocles encima suyo".