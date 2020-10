Lewin defendió al Observatorio del Nodio: pidió una "cobertura periodística responsable" y negó "políticas punitivas"

"El odio no viene de un solo lado", dijo la titular de la Defensoría del Público (Foto: archivo)

La titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, defendió este miércoles la funcionalidad del Observatorio de Nodio para combatir los "contenidos violentos" y las noticias falsas, argumentó que "no es un ente", sino "una línea de trabajo" y que el fin es promover "la cobertura periodística responsable", sin "políticas punitivas".

"Desde que yo asumí hubo muchos reclamos de las audiencias por la circulación de contenidos violentos y de noticias no confirmadas. El límite entre los medios tradicionales y las redes sociales hoy es muy difuso", manifestó en diálogo con Radio con Vos.

Respecto a la libertad de expresión, Lewin dijo: "La Defensoría del Público ha promovido la confección de recomendaciones para la cobertura periodística responsable de distintas temáticas. Nos estamos reuniendo con las plataformas digitales, con UNESCO, FOPEA, ADEPA, y los invitamos a participar".

Además, la funcionaria detalló los alcances de Nodio. "El observatorio no es un ente, es una línea de trabajo que va a realizar un informe anual, semestral. El odio no viene de un solo lado. No estamos a favor de las políticas punitivas. La única solución es un cambio cultural", concluyó.

En paralelo, las críticas sobre Nodio adquirieron cariz judicial. Diputados de Juntos por el Cambio denunciaron que Nodio es “un observatorio contra la desinformación y la violencia simbólica”, y acusaron a Lewin de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La denuncia recayó en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli.