Ley Bases: el Gobierno evalúa cambios en Ganancias y el RIGI para que el proyecto avance en el Senado

"Hay temas en los que estamos de acuerdo y otros temas en los que tenemos diferencia. Sobre el tema Ganancias, los gobernadores patagónicos tienen una objeción que estamos analizando, pero en en el tema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), no, al contrario, están totalmente de acuerdo y quieren que la ley salga", comentó.

"No digo que no vuelva a Diputados, yo digo que la ley se va a aprobar. En general, creo que tenemos los votos, estamos consiguiendo los apoyos para que sea aprobada la ley en general. El tema es que por ahí algunos están planteando alguna modificación en particular ahí capaz que tengamos un debate un poco más largo, pero la aprobación de la ley yo la descuento, creo que va a ser así", concluyó.

Ley Bases: el reclamo de Ganancias de los gobernadores patagónicos

Sobre los posibles cambios en Ganancias, más específicamente, el piso del impuesto, Guillermo Francos comentó: "Estamos conversando sobre el reclamo de los gobernadores patagónicos de considerar a la Patagonia como zona desfavorable en el sentido de que ellos tienen salario más alto porque tienen costos más altos. Entonces ellos están planteando una diferencia de un piso más alto de de ganancias para las provincias patagónicas".

Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

"Hay algunas propuestas de modificación que estamos analizando en conjunto con los senadores en algunos aspectos del RIGI: algunos legisladores entienden una cosa y nosotros entendemos otra, así que estamos analizando cómo puede clarificarse el artículo", explicó el funcionario nacional.