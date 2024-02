Ley ómnibus: Milei rechaza coparticipar el Impuesto PAIS y analiza una dura medida ante posibles cambios

Fuentes del Gobierno que conocen de cerca las negociaciones, que todavía continuaban este lunes entre el Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el asesor político, Santiago Caputo, revelaron a A24.com que, antes de partir de gira a Israel y Roma, Milei les pidió que aceleren el tratamiento para que los más de 300 artículos se voten esta semana en Diputados, y poder continuar el debate, la semana próxima en el Senado.

Sin embargo, en el Gobierno también reconocieron la posibilidad de que el debate en diputados se extienda por lo menos tres días más, lo que no daría el tiempo para que el Senado pueda debatir la mega ley y votarla en el recinto antes del próximo 15 de febrero, fecha en que vence el plazo de convocatoria de sesiones extraordinarias.

En ese marco, en el Gobierno no descartan que, "de ser necesario, Milei prorrogue 15 días más las sesiones extraordinarias".

diputados.jpg

"Esperamos que se apruebe, hay algunas diferencias con algunos artículos y se seguirá hablando con los gobernadores, pero no hay prevista ninguna reunión con todos juntos", admitieron las fuentes de la Casa Rosada a A24.com.

Tanto Francos como el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificaron este lunes que Milei rechaza el planteo de los gobernadores aliados para que la Nación coparticipe a las provincias el Impuesto País, debido a que ese tributo "es transitorio" y "desaparecerá en el corto plazo, cuando se elimine el cepo cambiario".

Cabe recordar que, en el último acuerdo firmado a principios de enero y ratificado la semana pasada por el FMI, Milei espera levantar el cepo cambiario a más tardar en el mes de junio y, por eso, considera que una vez que llegue a esta instancia, el Impuesto País desaparecerá.

"Es un paso intermedio hasta solucionar el tema de la deuda con el FMI", admitieron las fuentes sobre la decisión de sostener todavía ese gravamen a la compra de dólar oficial impuesto por el anterior gobierno de Alberto Fernández.

En la Casa Rosada señalaron a este portal que si los gobernadores y la oposición en el Congreso avanzan en una ley para coparticipar el Impuesto País o modificar otros artículos que Milei considera claves, como la delegación de facultades para realizar la reforma del Estado y las privatizaciones, o renegociar la deuda con el FMI, "vetar cada artículo está dentro de las prerrogativas del Presidente".

guillermo-francos-diputados.webp

En el Gobierno señalan que los gobernadores serán convocados para negociar un nuevo pacto fiscal. Es decir, un paquete de leyes impositivas para redistribuir los ingresos de coparticipación federal, que incluirían artículos de la ley ómnibus que el ministro de Economía, Luis Caputo, había retirado la semana pasada de la mega ley para ser consensuados en distintas leyes con los gobernadores, y que sean debatidos en el Congreso, en sesiones ordinarias, a partir del 1 de marzo.

Con esa promesa, el Gobierno quiere que los gobernadores den la orden a los legisladores que les responden en Diputados y en el Senado, para que voten el dictamen de mayoría que obtuvo media sanción el viernes, sin más modificaciones. Aunque, está dispuesto a ceder pequeños cambios ya negociados en otros artículos relacionados con la pesca, hidrocarburos y biocombustibles que, según los mandatarios provinciales, perjudican a las economías regionales.

El Gobierno ratificó que Milei tampoco está dispuesto a entregar los artículos considerados como otro eje central de la ley, tales como la reforma del Estado, que incluye el fuerte ajuste del gasto fiscal y las privatizaciones de 40 empresas del Estado.

En ese paquete para la nueva coparticipación, Milei les ofrece a los gobernadores discutir en marzo la ley de blanqueo de capitales, la moratoria fiscal, el adelanto del pago de Bienes Personales, la reforma de la movilidad jubilatoria y el retorno del impuesto a las ganancias a trabajadores de la categoría cuarta.

Adorni y Francos ratificaron que el Gobierno no acepta coparticipar el Impuesto PAÍS

Gobernadores de Juntos por el Cambio piden "ser tomados en cuenta" en el gobierno de Javier Milei Gobernadores de Juntos por el Cambio piden "ser tomados en cuenta" en el gobierno de Javier Milei. (Foto: archivo)

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy que el Gobierno nacional no discutirá "ningún punto que tenga que ver" con modificaciones en materia fiscal, entre ellas el Impuesto a las Ganancias y la coparticipación del Impuesto PAIS, antes de que el Congreso sancione la ley "Bases", que se encuentra en debate en Cámara de Diputados.

"Sería injusto" hacerlo antes de ese paso parlamentario, agregó Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa de Gobierno.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, a cargo de negociar con los gobernadores, insistió en que el Gobierno no coparticipará el Impuesto País y anticipó que el presidente Javier Milei vetará cualquier intento de avanzar con el reparto del tributo entre las provincias.

“El Gobierno no acepta coparticipar el Impuesto PAIS, es un impuesto transitorio que termina cuando termina el cepo. No se puede generar una carga para el Estado sobre un impuesto que tiende a desaparecer y que después genere, como una especie de obligación a la Nación, tener que suplantar esos ingresos que puedan tener las provincias con otros impuestos”, desarrolló en una entrevista radial.

El funcionario del gabinete de Milei pidió la aprobación de la Ley Ómnibus para poder avanzar con la negociación del paquete general fiscal: “Si no nos abocamos a demasiados temas y no solucionamos ninguno”. “Pretendemos avanzar en esta ley, y después sentarnos a conversar sobre el tema fiscal. No quiere decir que en la discusión de esta ley no haya temas en debate”, se sinceró.

Milei monitorea el debate de la ley ómnibus desde la gira por Europa

OK-Milei-1024x768.webp

Por último, el presidente Javier Milei partió este lunes a su primera gira internacional por Israel, Roma y El Vaticano, que lo alejará del país por más de una semana, mientras se debate en el Congreso la Ley Ómnibus.

Hace días que la Casa Rosada pide ponerle fin a la novela del megaproyecto y siempre se abre un nuevo capítulo, por lo que el Presidente quiere terminar el trámite y encarar los puntos que queden en la Cámara de Senadores.

A pesar de sus compromisos, Javier y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien formará parte de la delegación presidencial en el exterior, estarán al tanto de cada movimiento del oficialismo en el Parlamento y de cada paso que dé el proyecto.