Sangre en las puertas de un auto y disparos en la madrugada: el extraño hallazgo que investiga la Policía

La investigación

Peritos de la Policía Científica trabajaron durante varias horas en el lugar realizando tareas de búsqueda de rastros y levantamiento de evidencia.

Por el momento, los investigadores buscan reconstruir lo ocurrido durante la madrugada y establecer si el episodio estuvo relacionado con un enfrentamiento armado o con otro tipo de hecho violento.

En ese marco, los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los autores de los disparos y determinar si hubo personas heridas que se retiraron del lugar antes de la llegada de la Policía. Hasta el momento, no se registraron ingresos de personas baleadas en hospitales cercanos.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Palópoli, quien ordenó montar una consigna policial frente al vehículo hasta localizar a su propietario y se abrió una causa por averiguación de ilícito, mientras los peritos buscaban rastros y recolectaban pruebas dentro y fuera del auto.

Antecedentes en el barrio

En ese mismo barrio, en enero de este año, José Conde quedó detenido en la Comisaría Tercera A de la Ciudad de Buenos Aires por resistencia a la autoridad y por amenazas luego de amenazar de muerte a sus vecinos.

El hombre de 52 años, está acusado de utilizar aerosoles para atacar al encargadoy agarrarlo de los pelos a un vecino, así como de haber insultado y escupido a otros.

Unos meses atrás, un nuevo episodio de violencia vial generó preocupación en el barrio porteño de Balvanera, donde un motociclista protagonizó una agresiva pelea de tránsito con el conductor de un automóvil, a quien amenazó y golpeó reiteradamente el vehículo con su casco, mientras que el automovilista respondió rociándolo con gas pimienta para intentar defenderse.

Según relataron testigos, el conflicto se inició minutos antes cuando el motociclista rompió de una patada el espejo retrovisor del auto durante una maniobra en la vía pública.