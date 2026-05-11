A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE PUDRIÓ TODO

Gran Hermano explotó contra los jugadores por una polémica costumbre y lanzó una durísima advertencia

El ojo de Gran Hermano volvió a marcar presencia con un comunicado que sorprendió a los jugadores y dejó en claro las reglas dentro de la casa.

11 may 2026, 18:52
Banner seguínos en google Primicias Ya
gh comunicado
gh comunicado

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a ser escenario de tensión este lunes por la tarde, cuando los participantes recibieron un nuevo comunicado del ojo que todo lo ve. En esta ocasión, el mensaje estuvo cargado de firmeza y preocupación por una situación que se repite dentro del reality: la manera en que los jugadores conservan los alimentos.

"Voy a referirme con mucha preocupación sobre la manera en que conservan los alimentos. Estoy observando que no respetan las más mínimas condiciones de higiene. Quiero establecer normas de cumplimiento obligatorio para que mantengan los alimentos en óptimas condiciones y evitar riesgos en la salud", comenzó diciendo el Big.

Leé también

Cinzia le cantó las cuarenta a Emanuel y explotó Gran Hermano: "Es narcisista, machista y ca..."

cinzia le canto las cuarenta a emanuel y exploto gran hermano: es narcisista, machista y ca...

El comunicado fue directo: "Exijo que a partir de este momento retiren todos los alimentos que guardan en los dormitorios, ya sean los placares, cajones o debajo de la cama". Y agregó con énfasis: "De más está decirles que los placares son espacios para guardar ropa u otras pertenencias y nada más".

La reflexión del dueño de la casa se tornó más profunda al remarcar el costado humano del problema: "Me apena que no confíen unos en los otros. Que deban esconder la comida en vez de compartirla entre todos. Que ganen la mezquindad y el egoísmo".

El mensaje también incluyó una observación concreta sobre lo que ocurre en la casa: "En estos últimos días advertí que varios productos se descompusieron. Ustedes mismos suelen quejarse del mal olor en sus habitaciones debido a esta pésima costumbre de guardar o esconder los alimentos en un lugar inadecuado".

La orden fue clara y sin margen de negociación: "De ahora en más la comida deberán conservarla en la heladera, el freezer o las alacenas de la cocina. De qué manera se organizan es una tarea exclusivamente de ustedes".

El Big cerró con una advertencia tajante: "Reitero, esta tarea es de carácter obligatorio. La deberán respetar durante toda la estadía en mi casa y comienza en este mismo momento". Y dio un plazo concreto: "Tienen 15 minutos, reitero, 15 minutos para retirar todo lo que está escondido y llevarlo a lugares propicios para su conservación. Los estaré observando. Muchas gracias".

Embed

Cuál fue el revelador mensaje que recibió Luana de su familia en Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una jornada cargada de emoción cuando Santiago del Moro ingresó a la casa para entregar mensajes escritos por los seres queridos de los participantes. La sorpresa más fuerte fue para Luana Fernández, quien recibió palabras que la dejaron pensando.

"¿Quién creés que te manda esto?", le preguntó Del Moro antes de leer. Con expectativa, Luana respondió: "Mis hermanas y mi mamá". Sin embargo, el conductor reveló: "Familia y amigos" y compartió la frase que impactó: "Desconfía y despertá".

La reacción de Luana fue inmediata: "Wow, son muy parecidas entre sí. O sea, son diferentes y parecidas a la vez". Luego agregó: "Me siento identificada mucho con todo lo que viene pasando. Pero creo que ya desperté".

Cuando se le consultó de qué momento eran esas palabras, Del Moro aclaró sin dar demasiados detalles: "De los últimos días". La joven, sorprendida, lanzó: "Qué fuerte". Y al ser indagada sobre quién creía que estaba detrás del mensaje, respondió sin filtro: "Y por el grupo que tenía seguramente. Zunino, Danelik, Zilli".

Luana continuó con su análisis: "No sé, desconfiá, es un juego". Del Moro le retrucó: "¿Y estuviste dormida?". Ella contestó: "No, yo creo que no", y pidió a sus compañeros que interpretaran las palabras. Una de ellas le dijo: "Amiga, date cuenta", mientras otra sumó: "Abre los ojos".

Finalmente, la respuesta de Luana dejó en claro que tomó el mensaje con firmeza: "Ok, ya los abrí. Tarde pero seguro".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto