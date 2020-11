"Locura": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial titulado "Locura" en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a la publicación donde relacionaron a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, con el criminal nazi Erich Priebke y evaluó si esta situación está relacionada con los dichos de la funcionaria sobre "militancia en las aulas" y que Argentina es "el único país que no tuvo ciclo lectivo en todo el año".

"Este fin de semana ocurrió algo en el universo periodístico que, a nuestro entender, excede ese territorio y se convierte en un hecho político. El diario Página/12 sugirió que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, tiene simpatías con el régimen nazi publicando una tapa con una foto de ella en edad escolar junto al criminal de guerra nazi, Erich Priebke, entonces director del Colegio 'Primo Capraro' de Bariloche".

"Se ocurren varias cosas para pensar juntos: qué nivel de subestimación a la inteligencia de los argentinos, hasta dónde se puede llegar con tal de hacer daño, cuál es el límite. Recuerdo que el kirchnerismo se fastidió mucho cuando la revista Noticias publicaba tapas donde se hablaba del goce erótico de Cristina. En ese momento, se produjo una cacería contra esa revista y la decisión fue quitarle toda la publicidad oficial a la Editorial Perfil".

"15 años después, el kirchnerismo parece no haber aprendido de la historia y decide reconvertir a un medio que supo ser serio, prestigioso y progresista en serio en un pasquín violento, con una función doble: alimentar el relato oficial y armar operaciones de prensa contra la oposición".

"Sería ingenuo omitir que el dueño es Víctor Santa María: titular del sindicato de encargados de edificios, muy amigo del presidente Alberto Fernández y ex jefe de Nicolás Trotta, actual ministro de Educación. También sería ingenuo omitir que la acusación a la ministra ocurre después de 2 hechos concretos: el GCBA hizo mucha presión para que vuelvan las clases presenciales y Acuña se metió con la militancia en las aulas".

"No es un tema nuevo en la historia argentina. Sucedió en 2012, cuando La Cámpora hacía talleres políticos en escuelas públicas y también en 2017 cuando algunos docentes tomaban lista e incluían a Santiago Maldonado. Ni hablar si retrocedemos 70 años y nos encontramos con los instructivos escolares del primer peronismo. El adoctrinamiento escolar es un tema viejo y es un recurso fascista del viejo liderazgo de masas. Pero que sea viejo no quiere decir que haya muerto".

"No se trata solamente de una subestimación a la gente, sino también una profunda banalización del Holocausto; y eso también debería ser imperdonable. Créanme, no les conviene meterse con la historia de los nazis en la Argentina, no sea cosa que terminen encontrando la verdadera razón por la cual llegó Priebke. Y mientras el mundo está discutiendo la agenda 2030, Argentina discute cosas que pasaron en 1930. Salvo que estén haciendo todo esto para tapar que somos el único país que no tuvo ciclo lectivo en todo el año. Por suerte tenemos casinos y bingos".