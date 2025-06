Los 2 drásticos escenarios políticos que analiza el Gobierno tras el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner

Los “2 escenarios políticos” que analiza el Gobierno con Cristina Kirchner presa y afuera de la pelea electoral

Cristina Fernández de Kirchner afuera del PJ.JPG

Cerca de Javier Milei ahora desmienten lo que venían diciendo desde hace por lo menos dos meses respecto a la estrategia electoral de La Libertad Avanza, en la que será la madre de todas las batallas, las elecciones en la provincia de Buenos Aires:

“Nunca pensamos en polarizar con Cristina: la estrategia del Gobierno es seguir bajando la inflación”, admite una alta fuente del gobierno a A24.com.

Apenas conocida la sentencia de la Corte Suprema el martes a la tarde, cerca de Milei admitían que analizan “dos escenarios”:

1- El peronismo puede abroquelarse detrás del liderazgo de Cristina , denunciando su proscripción y cuestionando la legitimidad de las elecciones.

, denunciando su proscripción y cuestionando la legitimidad de las elecciones. 2- El peronismo puede partirse en mil pedazos y desaparecer, porque se quedó sin líder.

“No sabemos que va a pasar. Es un escenario político incierto”, reconocen aunque apuestan a que todo derive en esto último: que el peronismo se divida, al quedar sin líder.

“Los partidos (verticalistas como el PJ) se rompen y fragmentan cuando muere el líder. Cristina está muerta electoralmente, porque no puede ser candidata y no cobra los votos. No sabemos si puede trasladar sus votos a otro candidato”, agregan en los pasillos de la Casa Rosada.

Para las elecciones del 7 de septiembre la idea inicial era impulsar la confrontación de dos modelos: libertarios vs. kirchnerismo se mencionaban a dos jóvenes libertarios puros, Daniel Parisini alias Gordo Dan y al amigo del presidente, Iñaki Gutiérrez, para enfrentar a la expresidenta. Pero los últimos días había cobrado fuerza el nombre del diputado del PRO, Diego Santilli.

Ahora, sin la jefa del kirchnerismo enfrente en la Tercera Sección electoral, toda la discusión por candidaturas se va a centrar en las elecciones legislativas de octubre, dicen en Casa Rosada.