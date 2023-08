Los cálculos electorales de Unión por la Patria tras el crimen de Morena y el jueves violento

"Un resultado aceptable sería que la figura de Sergio Massa tenga un buen resultado, es decir, que se dé la paradoja del candidato ganador, aunque pierda la marca Unión por la Patria", dicen en UP y admiten que "si se produce eso, el día después, es decir el mismo lunes 14, acelerarán la campaña presidencial" del ministro de Economía.

"La elección es muy dinámica", porque "las cosas cambian minuto a minuto", reconocen en UP., donde admiten que una derrota imposible de remontar sería que Massa no supere el 26% de los votos el domingo y que Juntos por el Cambio le saque más de 10 puntos de diferencia a UP y que el sello oficialista no supere el 30%.

Para llegar tranquilos al lunes 14 de agosto, en el Gobierno calculan que un 32% de los votos entre Massa y su contrincante interno, Juan Grabois, sería un resultado aceptable para mantener el orden político para el día después, empezar otra campaña, la presidencial propiamente dicha de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

El impacto del asesinato de Morena podría aumentar el voto bronca o ausentismo

10-08-2023_una_nena_de_11_anios-morena-lanus-8.jpg Conmoción en Lanús por el crimen de Morena. Vecinos piden justicia. (Foto: Telam)

Un asesor político de UP consultado por A24.com, coincidió con las declaraciones que formuló Massa el miércoles a medios de Mar del Plata en la última recorrida de campaña el miércoles.

El brutal asesinato de la nena de 11 años cuando iba a una escuela en Lanús "cambió la agenda" electoral y puso a la inseguridad en el centro de la elección.

Y en el oficialismo admiten alta incertidumbre sobre los resultados del domingo, al señalar que al haberse producido como un hecho impredecible a horas de la veda electoral, no se puede medir el impacto que el caso tendrá en el resultado de las elecciones.

"No hay tiempo para salir a medirlo en encuestas. Pero según un primer análisis, el caso puede repercutir en aumentar la bronca de la gente hacia todo el sistema político, tanto del oficialismo como de la oposición, aumentar la apatía y el abstencionismo, o en todo caso, ir hacia Milei", admitió el asesor político del gobierno.

Los cálculos que hacen en UP: si pierde la marca, pero gana Massa como "el candidato más votado"

Bunker de campaña de Unión por la Patria con el asesor catalán Antonio Gutierrez Rubí, Wado De Pedro, Santiago GArcía Vázquez y Julián Domínguez, entre otros. Foto UP..jpg

El asesor de Massa, el catalán Antoni Gutiérrez Rubí se centra en tres ideas: "buscar el voto de indecisos, que es un volumen significativo e importante, que puede definir la elección. En estos 5 días se pueden definir y desempatar".

Por eso, los últimos actos y cierres alternativos de campaña del candidato oficialista fueron actos chicos con mensajes para todos los públicos, lugares y segmentos. Cada uno con sus lenguajes, su estética y sus formatos, con una campaña "diversificada".

El segundo concepto es "apuntar la campaña a la elección presidencial, más que a la elección general" dejando en segundo plano la campaña de los candidatos a senadores, diputados, y el resto de los cargos.

En ese marco, Massa sale a "mostrarse como presidenciable" y en su entorno dicen que "la pelea kirchnerismo vs macrismo, no le sirve".

La pelea que buscan instalar es "es Massa contra los otros precandidatos: Bullrich, Larreta, Milei".

Las últimas declaraciones de Mauricio Macri apoyando a Bullrich, o de Cristina metiéndose en la polémica con el expresidente, influyen, pero en el comando de campaña de UP señalan que la pelea que más favorece a Massa es entre precandidatos a presidente, no entre kirchnerismo vs macrismo.

larreta-bullrich-massa-milei.jpg

El tercer eje con el que el oficialismo intenta subir en las encuestas es mostrarse al candidato con "autoridad y firmeza" y la capacidad de buscar "diálogo y consensos" v. Del otro lado están los halcones que impulsan el cambio sin anestesia y mano dura, como Bullrich y Milei.

Este viernes empieza la veda y las cartas ya están echadas. El resultado se conocerá el domingo 13 después de las 21 pero todas las expectativas están puestas en lo que pasará con la economía el lunes 14.

Operadores del mercado especulan con una eventual corrida cambiaria para la semana que viene, como castigo a la oposición por la incapacidad de construir consensos internos y una alternativa fuerte al kirchnerismo, si el resultado de las PASO llegara a ser un triunfo claro del oficialismo.

También de ese resultado dependerá la fortaleza o debilidad con la que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con Massa como ministro-candidato, llega a las elecciones generales y al traspaso de mando el 10 de diciembre, para lo que falta una eternidad.