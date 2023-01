Los candidatos del PRO buscan sumar porotos en recorridas por la Costa y el interior de la Provincia de Buenos Aires

María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo refuerzan su estrategia

El jefe del Bloque de Diputados Nacionales del Frente PRO y precandidato a gobernador, Cristian Ritondo, junto a la diputada nacional María Eugenia Vidal y precandidata a la presidencia, continúan recorriendo el territorio provincial. Visitaron Mar del Plata e intercambiaron posturas con otros referentes del partido.

Uno de los puntos en los que enfatizó el exministro de Seguridad fue que "la gestión de Kicillof es una pesadilla para los bonaerenses".

dirigentes del pro recorren la provincia 04.jpeg

"No le interesa enfrentar los problemas de fondo que tiene la Provincia, como la seguridad, el narcotráfico, el tendido de agua corriente y cloacas, ni mucho menos ha ofrecido un plan para el sector productivo que atraviesa una de las peores sequías de los últimos tiempos", afirmó.

Por su parte, María Eugenia Vidal expresó “con Cristian estamos recorriendo la provincia porque creemos en una alternativa es posible; el gobierno provincial decidió discontinuar todo lo que hicimos en nuestra gestión". Y agregó: “hoy compartimos la preocupación por la difícil situación económica que atraviesan las economías regionales, con una inflación que no cede y un gobierno sin rumbo ni plan económico a la vista”.

Diego Santilli también apuntó los cañones hacia Axel Kicillof

El diputado nacional del PRO y referente del espacio en la Provincia, Diego Santilli, cuestionó la administración de Axel Kicillof por su “inacción” frente a la dura sequía que está golpeando determinadas zonas productivas de la Provincia que genera enormes pérdidas millonarias.

“El gobernador llega tarde como siempre. Solo es socio en las ganancias y se borra en las pérdidas”, disparó y aseguró que se perderán 14 mil millones de dólares en las exportaciones.

dirigentes del pro recorren la provincia 03.jpeg

Santilli estuvo recorriendo el jueves la ciudad de Pergamino, uno de los sitios que más afectados por la situación, junto al intendente local, Javier Martínez. “Tiene que dejar de ver al campo como un enemigo, el campo es el motor de la Provincia”, señaló el dirigente bonaerense en referencia a Kicillof.

A la vez, pidió prórrogas impositivas y créditos productivos: “Hay que trabajar en la modificación de la Ley de Emergencia, que es de 1986, con cambios en el medio, pero que ya no alcanzan. Pero más allá de eso, estamos atravesando una de las peores sequías de los últimos 60 años y el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados solamente declarando la Emergencia y tomando medidas que no le sirven a los productores”, finalizó.

Grindetti se acerca a Patricia Bullrich y busca conquistar a dirigentes de la provincia

El jefe comunal PRO y precandidato a gobernador, Néstor Grindetti elogió a Patricia Bullrich y se alineó a su postura respecto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante una posible llegada a la Argentina en el marco de un encuentro de la CELAC.

dirigentes del pro recorren la provincia 01.jpeg

“Coincido con Patricia, si Maduro cometió crímenes de lesa humanidad no podemos dejarlo entrar al país como a cualquier turista”, afirmó el intendente de Lanús, que, además, lleva adelante una intensa gira costera, que comenzó en Mar del Plata y siguió con actividades en Balcarce, Pinamar y Villa Gesell.

Durante las recorridas, Grindetti reunió a más de 90 legisladores, concejales y referentes territoriales que acompañan su proyecto provincial. Arenga política, la provincia de los bonaerenses y alineamiento nacional con Macri y Bullrich.

“El año pasado me tomé un semestre completo para recorrer y escuchar a los vecinos de la provincia, ahora es momento de trabajar sobre las ideas y propuestas. Por eso, vengo a estas ciudades a conversar con productores, comerciantes, empresarios y vecinos sobre nuestra idea de descentralizar y profundizar las autonomías municipales y ordenar la administración provincial, apostando a mejorar los servicios que brinda la provincia respecto de la educación, salud y seguridad”, manifestó.