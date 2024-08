Los datos que analiza la justicia antes de citar a indagatoria a Alberto Fernández

El paso siguiente será definir cuándo convocarán a indagatoria a Alberto Fernández para que se defienda de la imputación por los delitos de lesiones graves, doblemente calificadas por el vínculo, perpetrado en el marco de violencia de género, con abuso de poder y autoridad, en concurso real con el delito de amenazas coactivas.

La palabra de los testigos será elemental para la reconstrucción de los hechos que relató Fabiola Yañez, más aún teniendo en cuenta que el gobierno advirtió que no quedan registros de las cámaras de seguridad de la Residencia de Olivos.

Por el momento están confirmadas las citaciones del 22 de agosto para la periodista Alicia Barrios, y la ex secretaria de Fernández, Maria Cantero. El 26 de agosto será la audiencia del ex Intendente de la Quinta Presidencial, Daniel Rodríguez. Además, en los próximos días declarará por videoconferencia la mamá de la víctima, Miriam Yáñez Verdugo, quien se conectaría desde el Consulado argentino en Madrid.

Según pudo saber A24.com, entre lunes y martes terminarán de coordinar las fechas para otros testigos que surgen de la denuncia de Yañez. Se destacan Sofía Pacchi, y el médico de la Unidad Médica Presidencial, el doctor Federico Saavedra.

La situación de la exministra de género

La ex ministra de género, Ayelen Mazzina, se presentó voluntariamente ante la fiscalía para desmentir las filtraciones de la declaración de Fabiola Yañez que la involucran. Aseguró que es cierto que se encontró con ella con motivo del Primer Encuentro de Integración de Mujeres Latinoamericanas en Brasil, pero aclaró que “en ningún momento salimos del hotel para sentarnos en un banco, ni me mostró ningún video o fotografía”.

No obstante, Mazzina señaló en el escrito que “en una conversación casual en el bar que incluyó intimidades de terceros, ella mencionó que tenía algo que contarme, pero nunca lo hizo. Es fundamental destacar que el contexto de la charla era completamente informal y no reflejaba la urgencia o la gravedad de una situación de violencia de género. Además, en ese momento, había cuatro personas presentes que pueden corroborar”.

Como sea, el fiscal Ramiro González abrió una investigación por separado, basándose en la declaración de Yañez en la que afirmó que “después de una cena le mostró (a Mazzina) a través de su teléfono celular los golpes que sufrió, causados por Alberto Fernández, expresándole que se quería ir de la quinta de Olivos, ante lo cual, la entonces ministra se limitó a referirle “no lo puedo creer, Fabi contá conmigo y vení al ministerio de la mujer”, sin tomar ningún tipo de medida conforme al rol que desempeñaba”. Esta conversación estaría refrendada por el aporte de chats telefónicos de la denunciante.

El papel de los testigos

El fiscal Ramiro González trabaja en equipo con la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que lidera Mariela Labozetta. Definieron una lista de testigos que a medida que declaren, deberán hacerlo bajo juramento. En otras palabras, no podrán mentir ni callar la verdad, porque correrían el riesgo de ser acusados por el delito de falso testimonio, que prevé una pena de 1 a 5 años de prisión.

La periodista Alicia Barrios podría referirse a sus conversaciones con Fabiola Yañez mientras trabajaban juntas en el proyecto de Scholas Ocurrentes, que promueve el Papa Francisco. Al parecer compartieron jornadas de trabajo en la Quinta de Olivos.

Una testigo clave es la ex secretaria de Fernández, Maria Cantero, cuyo teléfono abrió la caja de Pandora cuando aparecieron los mensajes en los que la ex primera dama se quejaba por las golpizas.

El ex intendente de la Residencia de Olivos, Daniel Rodríguez, debería comentar acerca de la convivencia de la pareja, las peleas, los moretones de Yañez, y la mudanza de la víctima a la casa de huéspedes.

Tanto Cantero como Rodríguez están involucrados en la causa Nación Seguros, por lo que resta saber si intentarán responder las consultas de los fiscales alegando que prefieren abstenerse de declarar para proteger su derecho a la defensa, ya que ambos expedientes tendrían en común elementos de prueba. De todos modos, hay toda clase de rumores, incluso el que advierte que Cantero optaría por delatar a su exjefe.

Comodoro Py

A pesar del planteo de la defensa de Alberto Fernández pidiendo el pase de la causa por violencia de género a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, el expediente continúa en el fuero federal de Capital Federal, con sede en los Tribunales de Comodoro Py 2002, delegada por el juez Julian Ercolini al fiscal Ramiro González.

Las debates de pasillo entre el cuarto y quinto piso, donde ambos magistrados tienen sus despachos, incluyeron explicaciones acerca de porqué el caso es de competencia federal.

La hipótesis principal sería que el ex presidente agredió a Fabiola Yañez mientras estaba en el cargo, lo que en teoría implicaría una gama de posibles complicidades, silencios, encubrimientos que suceden en territorio del Estado Nacional: “la justicia federal arrastra a la justicia ordinaria”.

No obstante, la discusión judicial se convertirá en un incidente que terminarán de resolver los tribunales de alzada.

En otro orden, Alberto Fernández está esperando que se complete la revisión de las evidencias para que lo convoquen a defenderse en una futura indagatoria.

Su abogada, Silvina Carreira, cuestionó que Ercolini no le haya permitido presenciar la declaración de Fabiola Yañez, y se quejó de que ni siquiera le hayan recibido el pliego de preguntas.

El viernes pudo ver la grabación de más de 3 horas de videoconferencia donde la ex primera dama denunció violencia de género, pero se mostró díscola a la hora de responder consultas sobre cuál será su estrategia.