José Glinski, el novio de Tamara Pettinato, rompió el silencio tras el escándalo con Alberto Fernández

Fue así que el cronista del ciclo de Ángel de Brito lo invitó a que expresase lo que quisiera al respecto, pero Glinski aseguró no hacerle falta. "La tengo que acompañar a ella nada más. Es un tema familiar", se limitó a dejar en claro.

José Glinski 1 - captura LAM.jpg

Asimismo, el diputado chubutense de Unión por Patria y pareja de Tamara Pettinato remarcó: "Ella ya habló, es costoso para ella hacerlo, es doloroso... Tenemos que cuidar a nuestros hijos".

En tanto, sobre su opinión de Alberto Fernández, Glinski señaló: "Yo hablo siempre de política. Van a conocer mi opinión en el lugar que corresponde... [] Hay muchos que ya se expresaron. Nosotros sacamos un comunicado desde el bloque de Unión por la patria. Ahí está todo expresado...La gente elige quién quiere que lo represente y así fue".

Por último, puntualmente sobre el video de Tamara, el político concluyó asegurando que "ella fue víctima de una situación horrible de su intimidad. Ella ya dijo lo que tenía que decir. Tiene que volver a trabajar y tiene que estar tranquila".

Embed

Tamara Pettinato reveló la charla que tuvo con Alberto Fernández tras la filtración del polémico video

Este viernes Tamara Pettinato volvió a los medios y tras romper el silencio en su programa de streaming de Blender, esta noche regresó a su silla en Bendita (El Nueve) para un reencuentro con el conductor Beto Casella.

"Antes que periodista y columnista de un programa televisivo, Tamara es madre y una mina que tiene que hacer cuatro laburos hoy en día, contrariamente a lo que muchos piensan. Lo que ha hecho, lo asume", fueron las palabras del conductor al comienzo del programa.

Acto seguido, le dio el espacio a la panelista para expresarse acerca de lo sucedido y en medio de las preguntas la misma reveló que recibió un llamado del ex presidente apenas estalló el escandalo por el famoso video de ambos en su despacho.

Tamara Pettinato

"¿Vos hablaste después de la aparición del video con el? ¿Puede ser que te haya dicho conta la verdad y decí que no pasó nada?", fue la pregunta disparadora que le realizó el conductor.

Lejos de evadirlo, Tamara confirmó el hecho y explicó: "Más que nada hablamos porque yo quería saber en el momento que estaba pasando. No sabia ni que video era, cuando me lo muestran, no escuchaba el sonido y no sabia que era".

"Me llamó para decirme lo apenado que estaba porque estoy pasando por este momento y porque me veo involucrada en algo que no tengo nada que ver y que no quería que salga a la luz”, concluyó.