Los detalles de la derrota en el bunker de Unión por la Patria y el futuro de Sergio Massa

En realidad, en el Complejo C, el bunker de Massa, era todo confusión y no había nada cierto. Desde el bunker de Milei señalaban que el candidato ganador no había recibido el llamado de su rival. Los allegados de Massa aseguraban que continuará en política y que tiene mucho futuro por delante y que había quedado bien parado pese a la crisis económica.