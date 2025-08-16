En vivo Radio La Red
La tragedia del fentanilo y la crisis del dólar: ¿dos cisnes negros a horas del cierre de listas y el lanzamiento de la campaña?

El Gobierno se mostró preocupado durante el viernes casi-feriado por la crisis del fentanilo. Además, la presión cambiaria tensa la situación política. Horas decisivas por las candidaturas.

javier Milei define a sus candidatos para octubre

javier Milei define a sus candidatos para octubre, en medio de nuevas polémicas por el dólar, el fentanillo y los vetos que deber´ defender ante el Congreso en otra  semana en clave electoral. Foto: Archivo La Libertad Avanza.

Javier Milei cerró una semana entre luces y sombras, consolidando el control sobre la inflación, pero librando una nueva batalla para contener el dólar hasta las elecciones. Ahora le espera un nuevo examen este lunes, después de las nuevas medidas del Banco Central que obligaron a los bancos a subir un 50% los encajes, las tasas de interés y adherir a la licitación de nuevas letras del Tesoro.

milei reunio 4 horas al gabinete antes del cierre de listas para las elecciones de octubre

Milei en medio de esas polémicas, reunió al Gabinete el viernes durante el asueto puente en Casa Rosada durante más de 4 horas. Hablaron de “temas generales de gestión”. Pero fue inevitable que se colara la crisis en que se vio envuelto el ministro de Salud, Mario Lugones. La Vocería Presidencial se vio obligada defenderlo con un comunicado oficial y explicar por qué no clausuró al laboratorio cuestionado por tener vinculaciones con la "corrupción" y el “kirchnerismo”.

Básicamente, las acusaciones apuntan a que se haya permitido seguir produciendo el medicamento contaminado a pesar de las duras advertencias que había lanzado en una inspección dos meses antes la ANMAT.

Tragedia del fentanilo: ¿un cisne negro para el gobierno?

El escándalo por el fentanilo también puso bajo la lupa al exministro de Salud, Mario Russo. Aunque estaba al frente de la cartera cuando la ANMAT inspeccionó el laboratorio RBL Pharma, la presidencia no lo mencionó en su comunicado.

El ministro Federico Sturzenegger fue más allá y criticó a las antiguas autoridades de la ANMAT durante el kirchnerismo. Sin embargo, no pudo responder en televisión por qué el Gobierno no clausuró antes el laboratorio, pese a que existía un documento del 12 de diciembre de 2024 —ya bajo la actual gestión— que advertía sobre las condiciones sanitarias deficientes para producir fentanilo.

En medio de esa polémica, Milei reunió a puertas cerradas al Gabinete, para bajar línea sobre los debates que espera el gobierno enfrentar la semana que viene en el Congreso. Pero también, en la campaña electoral.

Algunas fuentes comentaron que el presidente asistió vestido con el mameluco de YPF que la petrolera de bandera anunció que pondrá a la venta para fans que quieran comprarla luego de verlo usar al presidente.

En los pasillos de Casa Rosada dicen que como hizo con los diputados libertarios y del PRO que Milei convocó en la semana a comer empanadas en Olivos, para convertirlos en “voceros del modelo”, también les hizo ver la nueva película de Guillermo Francella: “Homoargentum”.

La estrategia del asesor de Milei, Santiago Caputo, incluye como eje central la consigna de “kirchnerismo nunca más” y, además, busca identificar a distintos tipos de personajes argentinos y políticos —tal como hace la película estrenada esta semana— para mostrar quiénes están de un lado y quiénes del otro de la grieta.

Milei, entre el cierre de listas y los cambios de gabinete

Este sábado el Gobierno espera anticipar el cierre de listas en CABA y provincia de Buenos Aires y evitar llegar en un clima de incertidumbre o discusión interna al plazo que vence este domingo 17 a la medianoche, para la presentación de los candidatos que llevarán el sello y color de La Libertad Avanza en todo el país.

Una alta fuente libertaria anticipó a A24.com que en la mesa chica de Karina Milei podrían convocar este mismo sábado a los principales candidatos a diputados y senadores nacionales de distintas provincias a firmar las actas el hotel Libertador, tradicional bunker libertario.

La primera ministra candidata confirmada el viernes fue Patricia Bullrich, pero no se descarta que se sumen otros funcionarios, que obligarán a una reestructuración del gabinete nacional después de las elecciones de octubre.

Entre los que se mencionaba al de Desregulación, Federico Sturzenegger para la lista de diputados nacionales o para secundar a Bullrich en la de senadores en CABA.

En tercer lugar de la lista de diputados bonaerense, se confirmaba al diputado del PRO, Diego Santilli.

La discusión más complicada se daba en CABA tras el veto de Karina Milei a una candidata propuesta por Mauricio Macri para representar al PRO en el sexto lugar de la lista de diputados, admitieron las fuentes.

