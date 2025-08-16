La tragedia del fentanilo y la crisis del dólar: ¿dos cisnes negros a horas del cierre de listas y el lanzamiento de la campaña?

Tragedia del fentanilo: ¿un cisne negro para el gobierno?

El escándalo por el fentanilo también puso bajo la lupa al exministro de Salud, Mario Russo. Aunque estaba al frente de la cartera cuando la ANMAT inspeccionó el laboratorio RBL Pharma, la presidencia no lo mencionó en su comunicado.

El ministro Federico Sturzenegger fue más allá y criticó a las antiguas autoridades de la ANMAT durante el kirchnerismo. Sin embargo, no pudo responder en televisión por qué el Gobierno no clausuró antes el laboratorio, pese a que existía un documento del 12 de diciembre de 2024 —ya bajo la actual gestión— que advertía sobre las condiciones sanitarias deficientes para producir fentanilo.

En medio de esa polémica, Milei reunió a puertas cerradas al Gabinete, para bajar línea sobre los debates que espera el gobierno enfrentar la semana que viene en el Congreso. Pero también, en la campaña electoral.

Algunas fuentes comentaron que el presidente asistió vestido con el mameluco de YPF que la petrolera de bandera anunció que pondrá a la venta para fans que quieran comprarla luego de verlo usar al presidente.

En los pasillos de Casa Rosada dicen que como hizo con los diputados libertarios y del PRO que Milei convocó en la semana a comer empanadas en Olivos, para convertirlos en “voceros del modelo”, también les hizo ver la nueva película de Guillermo Francella: “Homoargentum”.

La estrategia del asesor de Milei, Santiago Caputo, incluye como eje central la consigna de “kirchnerismo nunca más” y, además, busca identificar a distintos tipos de personajes argentinos y políticos —tal como hace la película estrenada esta semana— para mostrar quiénes están de un lado y quiénes del otro de la grieta.

Milei, entre el cierre de listas y los cambios de gabinete

bullrich adorni milei karina.jpeg

Este sábado el Gobierno espera anticipar el cierre de listas en CABA y provincia de Buenos Aires y evitar llegar en un clima de incertidumbre o discusión interna al plazo que vence este domingo 17 a la medianoche, para la presentación de los candidatos que llevarán el sello y color de La Libertad Avanza en todo el país.

Una alta fuente libertaria anticipó a A24.com que en la mesa chica de Karina Milei podrían convocar este mismo sábado a los principales candidatos a diputados y senadores nacionales de distintas provincias a firmar las actas el hotel Libertador, tradicional bunker libertario.

La primera ministra candidata confirmada el viernes fue Patricia Bullrich, pero no se descarta que se sumen otros funcionarios, que obligarán a una reestructuración del gabinete nacional después de las elecciones de octubre.

Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo.

Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir.

Donde se construye futuro.



Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la… pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 15, 2025

Entre los que se mencionaba al de Desregulación, Federico Sturzenegger para la lista de diputados nacionales o para secundar a Bullrich en la de senadores en CABA.

En tercer lugar de la lista de diputados bonaerense, se confirmaba al diputado del PRO, Diego Santilli.

La discusión más complicada se daba en CABA tras el veto de Karina Milei a una candidata propuesta por Mauricio Macri para representar al PRO en el sexto lugar de la lista de diputados, admitieron las fuentes.