Según pudo saber A24.com, la reunión de Massa con la Mesa de Enlace está suspendida sin fecha. No hubo más diálogo entre el secretario de Argricultura, Juan José Bahillo, y las entidades del campo para incentivar las exportaciones que son la "fábrica de dólares" que necesita el BCRA. El campo espera aún incentivos para liquidar las ventas de la soja y los granos.

Fuentes ruralistas señalaron a A24.com que “no hubo ninguna señal de nada” y casi no hubo contacto. Cerca del presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, advirtieron que no quieren “reuniones para la foto sino para la producción”: alguna mejora en el tipo de cambio tras las medidas inconclusas del Banco Central, la eliminación de restricciones en el mercado de carnes, y dar de baja fideicomisos en el aceite y la harina.

Buenas señales en Energía, pero faltan definiciones

El ministro completó su gabinete de la Secretaría de Energía, que estará al frente de Flavia Royon y se mostró ayer junto a los funcionarios salientes del kirchnerismo, para dar señales a la interna del Frente de Todos. En el sector, si bien no conocen a Royón, cayó bien la noticia de que desplazó al kirchnerismo de casi todos los cargos, pero hubo alarmas por la confirmación del kirchnerista Federico Bernal al frente de la subsecretaría de Hidrocarburos.

No obstante, los mercados recibieron bien la noticia: el dólar paralelo bajó a 292 pesos, treparon las acciones y bonos un 7% y bajó el riesgo país a 2364 puntos. Y existe expectativa por las próximas medidas que pueda tomar Massa en el área. Anunció que en la energía y el agua recortaría U$S 500 mil millones.

El dólar blue registró su segunda baja en 3 días, pero sigue por encima de los 290 pesos y el Banco Central perdió U$S 85 millones y se desprendió de 1000 millones en una semana.

Se anunciarán los topes de gastos en los ministerios

Massa se reunirá este martes con los ministerios para fijar los “techos” –topes máximos- del gasto y así cortar la emisión monetaria para dar señales contra la inflación que se estima en un 90% anual. Pero este lunes se reunió con la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y este miércoles anunciará un nuevo bono para los jubilados con el adelanto del impuesto a las ganancias para 1900 empresas por $ 200 mil millones. El jueves se conocerá la inflación de julio que rondará el 8%.

El ministro hizo un acuerdo con la vicepresidenta Cristina Kirchner y con el Presidente por los nombres en Energía, también acordó una política de hermetismo por los anuncios y Cristina Kirchner se comprometió a votar leyes demoradas en el Congreso. Pero el kircherismo impulsa un bono para los más indigentes, lo cual implica un mayor gasto.

También acordó la paz social con la CGT, que de todos modos marchará el 17 de agosto a la Plaza de Mayo. Además, este lunes hubo un paro sorpresivo del sindicato de pilotos liderado por el kirchnerista Pablo Biró que dejó varados a 6000 pasajeros. La empresa Aerolíneas Argentinas, conducida por el kirchnerismo, lo acusó de hacer “un paro político” para obstaculiza la “gestión del gobierno” y Biró prometió seguir el plan de lucha. Los conflictos están cruzados en el oficialismo.

Todavía faltan definiciones por la quita de subsidios

Massa sorprendió con la designación de la salteña Royón en la Secretaría de Energía, con buenos antecedentes profesionales en la minería pero sin historia en la energía. Nombró a Santiago Yanotti –cercano al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y vice de Cammesa- como subsecretario de Energía Eléctrica, en lugar del kirchnerista Federico Basualdo que se retiró del área luego de que se había enfrentado con el ex ministro Martín Guzmán por el aumento de tarifas.

En el acuerdo con Cristina Kirchner, elevó a Federico Bernal como subsecretario de Hidrocarburos, con lo cual dejó la intervención en el Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas). No hay reemplazante en el Enargas y aún suena el nombre de Osvaldo Pitrau, que era su segundo. El interrogante es si continuará la intervención o se regularizará el organismo que debía finalizar la intervención en diciembre último.

En el sector energético se sientan a "esperar y ver"

También Massa nombró a Cecilia Garibotti como subsecretaria de Planificación, a quien no conocen en el sector y no adelantó cuál será la planificación del área. “De la situación anárquica se nota una mejora, pero no se conoce a Royón, ni a Garibotti, ni a Yanotti, y no cae bien Bernal”, señaló el exsecretario de Energía Emilio Apudo a A24.com. “Hay un clima de esperar y ver cómo funciona”, agregó.

Para reducir los subsidios, los tiempos apremian y la segmentación tarifaria -dicen- podría ser insuficiente si no es rápida y no se actualiza por inflación. Genera incertidumbre la indefinición en la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner que provoca la salida de divisas y faltan 1000 millones de dólares para avanzar. Las licitaciones de válvulas están demoradas y no se terminaron los contratos de obras y no hay permisos ambientales.

En el sector interpretan que la designación de Bernal es una concesión a La Cámpora que sigue manejando Integración Energética (IEASA) con Agustín Gerez e YPF con Pablo González y mantiene influencia en Cammesa.

La foto de Massa con funcionarios entrantes y salientes

En el primer semestre los subsidios se llevaron 6500 millones de dólares y el ritmo crece por la importación de combustibles, de gas y de gasoil. Ayer Massa buscó calmar las ansiedades con una foto con todo el nuevo equipo y los funcionarios salientes del kirchnerismo. Pero no se comunicó ninguna medida. Las nuevas boletas con aumentos deberían comenzar a llegar a los usuarios en septiembre.

La otra fuente del gasto son los planes sociales. Massa anunció que los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo podrán insertarse en el sector privado con trabajo registrado y por un año recibirán el beneficio a cuenta del salario de convenio que pagarán los empleadores. Este miércoles comenzará una auditoria de los planes con las universidades.

Se trata de dos medidas que existían antes de la asunción de Massa. Pero sin un plan de capacitación en oficios será módica la inserción laboral en las empresas.

La otra fábrica de dólares es la exportación de tecnología. El ministro anunció que el 26 de agosto reunirá al secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, y a 20 universidades de todo el país para formar 70 mil programadores con estándares internacionales.

En medio del marasmo de la asunción de Massa, Alberto Fernández transfirió el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con una caja de 2500 millones de pesos, del ex ministerio de Desarrollo Productivo –hoy secretaría de José Ignacio de Mendiguren- a la jefatura de Gabinete que dirige Juan Manzur.

Cristina Kirchner apoya en el Senado, pero impulsa un ingreso a indigentes

Con Cristina Kirchner, una de cal y otra de arena. La vicepresidenta ordenó tratar en el senado los proyectos de ley pedidos por Massa que estaban demorados y este martes se activarán el régimen de promoción de inversiones de la industria automotriz y la prórroga del blanqueo de capitales para la construcción.

Pero la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio activó un ingreso mensual para quienes permanecen por debajo de la línea de la indigencia para alcanzar los niveles de la canasta básica alimentaria ($ 15.057), en medio de las señales de ajuste. Por ahora, no se habla del ingreso básico universal, pero el proyecto busca calmar a los sectores más vulnerables y al piquetero Juan Grabois. El impacto fiscal sería de 76.500 millones 0,1% del PBI en 2022 y 0,44% en 2023, año de elecciones.

Alcanzaría a 1,7 millones de adultos sin trabajo registrado ni ninguna prestación jubilatoria ni social, y no a 7,7 millones como quería Grabois. Alcanzaría a mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64 años. Si bien el apoyo del kirchnerismo a Massa está garantizado, por ahora, las urgencias sociales también condicionan el Plan Massa.

Entre los economistas del mercado crecen los enigmas en la aplicación de las nuevas tarifas, la reducción de subsidios, las metas del FMI, el hostigamiento del kirhnerismo y la obtención de dólares para acumular reservas sin un acuerdo con el campo y los bancos.

También generan incertidumbre las medidas para sostener el tipo de cambio oficial bajo y los peligros de la brecha cambiaria. Entre los actores no hay claridad por la evolución de la inflación ni por la política monetaria, desconfían del freno a la emisión y de la capacidad para obtener financiamiento. El "Plan Massa" aún no despeja enigmas.